Син Софії Ротару показав свіже фото 77-річної співачки і підкорив її молодим виглядом

Виконавиці виповнилося 77 років.
Співачка Софія Ротару, сьогодні, 7 серпня, святкує день народження. Виконавиці виповнюється 77 років.
Одним із перших артистку зі святом привітав її син – Руслан Євдокименко. У своєму Instagram він опублікував свіже фото співачки. На знімку Софія Ротару позувала в рожевій сукні та сонцезахисних окулярах на тлі кущових квітів. Артистка мило усміхалася на камеру та просто підкорювала своїм молодим виглядом.
У своєму дописі Руслан Євдокименко не був багатослівним. Фото син Ротару доповнив стікером із написом: "З днем народження".
Зазначимо, від початку повномасштабної війни Софія Ротару майже не виходить на зв'язок. Тим не менш, зірка шанує важливі для України дати, а також реагує на злочини російських окупантів. Наразі невідомо, де саме перебуває Софія Ротару. Під час війни вона деякий час жила в Києві, а нині ж у Мережі припускають, що артистка оселилася в Італії.
Нещодавно шоумен Андрій Данилко пригадував розмову з Софією Ротару під час війни. Співачка зателефонувала артистові у новорічну ніч з 2022 року на 2023, коли Росія масовано обстрілювала Україну.
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