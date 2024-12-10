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Син Таїсії Повалій публічно назвав маму "зрадницею" після того, як нещодавно підтримав її

Син Таїсії Повалій публічно назвав маму "зрадницею" після того, як нещодавно підтримав її

Таїсія Повалій та її син Денис

Денис оригінально привітав рідну людину зі святом.

Сьогодні, 10 грудня, співачка Таїсія Повалій святкує ювілей.

З нагоди 60-річчя проросійської зірки до неї звернувся її син Денис Повалій. Так, у своєму фотоблогу він розмістив архівні кадри, де ще зовсім молода іменинниця виступає на сцені. Тим часом у підписі кадрів Денис залишив неоднозначне привітання з іронією.

"Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю", - з гумором написав зірковий нащадок.

Таїсія Повалій та її син Денис / ©
Таїсія Повалій та її син Денис

Як відомо, нещодавно після того, як українська влада конфіскувала майно у Таїсії Повалій за її проросійські погляди, на її захист неочікувано став Денис. Син виконавиці зробив заяву, у якій обурився ворожою реакцією українців по відношенню до його матері.

Зокрема, Денис Повалій висловив повне занепокоєння за майно мами в Україні, адже, мовляв, там уже живуть інші люди, які не поділяють позицію зірки. І навіть назвав такі методи покарання артистки "радянськими". Водночас він ані слова не згадав за підтримку Повалій терористичного режиму й зміну її громадянства на російське.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / © instagram.com/tpovaliyofficial
Таїсія Повалій отримала російський паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Нагадаємо, Таїсія Повалій підтримує розв'язану Росією війну й регулярно підігрує ворожим наративам. Через це проти неї запровадили санкції. А згодом і зовсім конфіскували її нерухомість, авто в Україні та заборонили співати деякі пісні зі свого репертуару через авторське право.

У Повалій конфіскували люксове авто й квартиру

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