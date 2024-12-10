Син Таїсії Повалій публічно назвав маму "зрадницею" після того, як нещодавно підтримав її

Сьогодні, 10 грудня, співачка Таїсія Повалій святкує ювілей.

З нагоди 60-річчя проросійської зірки до неї звернувся її син Денис Повалій. Так, у своєму фотоблогу він розмістив архівні кадри, де ще зовсім молода іменинниця виступає на сцені. Тим часом у підписі кадрів Денис залишив неоднозначне привітання з іронією.

"Вітаю з ювілеєм тричі зрадницю", - з гумором написав зірковий нащадок.

Таїсія Повалій та її син Денис

Як відомо, нещодавно після того, як українська влада конфіскувала майно у Таїсії Повалій за її проросійські погляди, на її захист неочікувано став Денис. Син виконавиці зробив заяву, у якій обурився ворожою реакцією українців по відношенню до його матері.

Зокрема, Денис Повалій висловив повне занепокоєння за майно мами в Україні, адже, мовляв, там уже живуть інші люди, які не поділяють позицію зірки. І навіть назвав такі методи покарання артистки "радянськими". Водночас він ані слова не згадав за підтримку Повалій терористичного режиму й зміну її громадянства на російське.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Нагадаємо, Таїсія Повалій підтримує розв'язану Росією війну й регулярно підігрує ворожим наративам. Через це проти неї запровадили санкції. А згодом і зовсім конфіскували її нерухомість, авто в Україні та заборонили співати деякі пісні зі свого репертуару через авторське право.

У Повалій конфіскували люксове авто й квартиру

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