Син Таїсії Повалій різко відреагував на конфіскацію майна у співачки: "Проти чого воюємо?"

Син Таїсії Повалій прокоментував конфіскацію майна у скандальної співачки, яка підтримує війну в Україні.

Денис Повалій обурився рішенням Вищого антикорупційного суду. Син скандальної виконавиці вважає, що "не можна за позицію конфісковувати майно, хоч вона й викликає обурення". Щоправда, він упустив те, що Повалій публічно підтримує захоплення України країною-терористкою та вбивства українців. Також Повалій, який перебуває в Європі, додав, що в будинку, який конфіскували, взагалі-то живуть інші люди, які не поділяють позицію скандальної співачки.

На цьому обурення Дениса не закінчилися. Він порівняв рішення суду щодо конфіскації майна з "радянськими методами" і додав, що "не за тих корупціонерів взялися".

Син Таїсії Повалій прокоментував конфіскацію в неї майна

"У нас є п'ять днів, щоб подати апеляцію. Це такий натяк, щоб усі сиділи і мовчали? Невже лише за позицію людину можуть позбавити усього? Розумію, що вона викликає обурення у багатьох, але, по-перше, її не розділяють усі мешканці будинку, який зібралися "віджати", по-друге, можливо, все ж трохи не там шукають справжніх корупціонерів? І як можна одночасно боротися із радянською символікою і діяти такими совковими методами? Проти чого тоді воюємо? У мене тільки запитання і жодної відповіді...", - обурився Повалій

Зазначимо, Таїсія Повалій підтримує війну в Україні та загарбницьку політику путіна. За це артистка поплатилася ще восени 2022 року, коли проти неї запровадили санкції. Вже цього року СБУ оголосила зрадниці підозру, а вже 22 жовтня у Повалій конфіскували майно в Україні, елітне авто та права на пісні.

Що ж стосується сина скандальної співачки – то він перебуває в Європі. Спочатку Денис відхрещувався від позиції скандальної мами та заявляв, що не поділяє її. Однак згодом почав видавати маячню про війну в Україні і виправдовувати окупантів.

У Повалій конфіскували люксове авто й квартиру

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