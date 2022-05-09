Син Таїсії Повалій відреагував на її цинічний виступ на Дні перемоги в РФ

Син Таїсії Повалій відреагував на її цинічний виступ на Дні перемоги в РФ

Коли в Україні йде війна, співачка Таїсія Повалій вирішила розважати росіян на концерті до Дня перемоги. Ба більше, вона ще й виконала українську композицію - "Пісня про рушник".

Реакція від українських знаменитостей не змусила на себе довго чекати. Вони гнівно відреагували на це у своїх фотоблогах.

Утім, і син Повалій Денис прокоментував мамин виступ. Він відхрестився, що немає до цього жодного стосунку та не відповідає за її дії.

"Не треба про маму сюди, гаразд? Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення", - написав у своєму фотоблогу Денис.

Денис Повалій / instagram.com/bro.ducer

Також син Повалій й висловився про війну. Він зазначив, що не знає, яке на нього чекає майбутнє.

"Нині війна... А що далі? Начебто в душі поменшало занепокоєння (боровся з собою, як міг), а майбутнє все одно затуманене, настрій - протерти пильний плінтус. Якось розрулиться, пишете ви на своїх сторінках з усмішками... Що ж, вірю в людей до останнього. Миру нам!" - написав Денис.

Нагадаємо, тим часом співачка Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. А сам Денис разом із дружиною та маленьким сином від початку повномасштабної війни РФ проти України виїхав до Іспанії.

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