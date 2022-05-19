Син Тіни Кароль порушив дресскод британської школи, аби підтримати Україну

13-річний Веніамін Огір, який живе та навчається у Лондоні, не забуває про свята та традиції рідної України.

Тож сьогодні, 19 травня, у День вишиванки син Кароль разом з усіма українцями одягнув вишиту сорочку.

Саме так Веніамін й вирушив до британської школи, навіть попри те, що в освітньому закладі суворо дотримуються дресскоду.

Утім, юний українець не зміг не одягнути вишиванку.

"Він сьогодні порушив дресскод та пішов до школи (у них є шкільна форма) не у сорочці, а у вишиванці під жакетом. От такий у мене козак", - розповіла в ефірі телемарафону Кароль.

Тіна Кароль в ефірі телемарафону

До речі, й сама співачка сьогодні одягнула вишиванку. Кароль має саме у національному українському вбрання виступити на кінофестивалі у Каннах.

"Я сьогодні у День вишиванки вирішила виступати у вишиванці. Вдома у Києві штук 10 у мене їх є. А найулюбленіша та, яку мама подарувала. Вона червоно-чорна", - поділилася Кароль.

Допомога Україні: Тіна Кароль виступить на благодійному вечорі в Каннах

Читайте також: