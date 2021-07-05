Син Тіни Кароль замилував емоційним відеозверненням: "Дуже пишаюся мамою"

Веніамін показав підготовку співачки до Atlas Weekend.

Українська співачка Тіна Кароль вже сьогодні виступить на музичному фестивалі Atlas Weekend.

Підтримати рідну людину прилетів її 12-річний син Веніамін, який живе та навчається у Великій Британії. Він відвідав репетицію та записав відеозвернення, де зізнався, що пишається своєю зірковою мамою. Ролик оприлюднив фанклуб знаменитості на сторінці в Instagram.

"Дуже пишаюся мамою! Я бачив її на репетиціях. Це щось неймовірне! Обов'язково піду на Atlas Weekend, бо хочу підтримати маму. І ви не можете це пропустити! Буде велично!" – поділився емоціями Веня.

Зі свого боку, фоловери засипали юнака компліментами, зазначивши, що він помітно подорослішав.

Веня такий гарний! Як і Тіна! просто вогонь

Як змінився голос

Як це круто, коли діти підтримують і бачать працю батьків

Який дорослий! Чоловік

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль похизувалася, як її 12-річний син розмовляє французькою. Знаменитість показала, як Веня займається під час відпочинку.

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