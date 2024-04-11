Син Вікторії Бекхем ніжно привітав дружину з річницею шлюбу та показав їхні весільні фото

Пара вже два роки живе в статусі подружжя.

Старший син знаменитого подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів повідомив про важливе свято в його родині.

25-річний Бруклін святкує річницю весілля зі своєю 29-річною дружиною, американською акторкою Ніколою Пельтц. Закохані вже два роки живуть в офіційному шлюбі.

З нагоди святкової дати Бруклін присвятив коханій зворушливий допис в Instagram. Старший син Бекхемів зазначив, що Нікола – ідеальна дружина, і він безмежно її кохає.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

"Із річницею, мій абсолютний янголе. Ти - моє масло для мого тосту. Цілую, кохаю тебе, завжди моя дівчинка", - звернувся Бруклін до дружини.

Бекхем також опублікував їхні архівні весільні чорно-білі фото. На знімках Нікола постає у коротенькій білій сукні з довгою фатою, а поруч з нею позує у світлому вбранні Бруклін.

До речі, до привітань також приєдналася Вікторія Бекхем. У коментарях під дописом вона написала, що любить їх обох.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Зазначимо, Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц у січні 2020 року підтвердили свої стосунки. Вже в липні того ж таки року вони оголосили про заручини. Закохані зіграли весілля 9 квітня 2022 року в штаті Флорида.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Наталка Денисенко святкувала річницю шлюбу з чоловіком Андрієм Федінчиком. З нагоди свята артистка показала фото з їхнього таємного весілля на Мальдівах.

Читайте також: