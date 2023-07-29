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Син Вікторії Бекхем показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною, лежачи на траві

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Син Вікторії Бекхем показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною, лежачи на траві

Ромео Бекхем з дівчиною / Фото: instagram.com/romeobeckham

Футболіст показав, як проводить час з коханою.

20-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів - Ромео - показався в компанії своєї дівчини, моделі Мії Реган

На своїй сторінці в Instagram футболіст показав, як вони з коханою проводять час у вільний час. Ромео опублікував пікантну світлину, на якій лежить на траві з Мією у купальнику та ніжно цілує її на камеру. 

У підписі до фото Бекхем-молодший зізнався у своїх почуттях до своєї обраниці.

"Як же мені пощастило з цією людиною", - написав Ромео та відмітив Мію.

Ромео Бекхем з дівчиною / © instagram.com/romeobeckham
Ромео Бекхем з дівчиною / Фото: instagram.com/romeobeckham

Нагадаємо, що стосунки Бекхема з Реган почалися ще у 16-річному віці. Після трьох років пара пережила невеличку кризу та на деякий час розійшлася, втім, вже зовсім скоро Ромео та Мія знову зійшлися. 

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Дата публікації
Перегляди
304
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