Син Вікторії Бекхем показав ніжні поцілунки зі своєю дівчиною, лежачи на траві

Футболіст показав, як проводить час з коханою.

20-річний син Вікторії та Девіда Бекхемів - Ромео - показався в компанії своєї дівчини, моделі Мії Реган.

На своїй сторінці в Instagram футболіст показав, як вони з коханою проводять час у вільний час. Ромео опублікував пікантну світлину, на якій лежить на траві з Мією у купальнику та ніжно цілує її на камеру.

У підписі до фото Бекхем-молодший зізнався у своїх почуттях до своєї обраниці.

"Як же мені пощастило з цією людиною", - написав Ромео та відмітив Мію.

Ромео Бекхем з дівчиною / Фото: instagram.com/romeobeckham

Нагадаємо, що стосунки Бекхема з Реган почалися ще у 16-річному віці. Після трьох років пара пережила невеличку кризу та на деякий час розійшлася, втім, вже зовсім скоро Ромео та Мія знову зійшлися.

Читайте також: