Син Вікторії Бекхем приголомшив новим тату, набивши на пів руки портрет дружини

Син знаменитого подружжя Девіда та Вікторії Бекхемів – Бруклін – зробив нове тату на тілі, яке присвятив своїй дружині, акторці Ніколи Пельтц.

Зокрема, хлопець вирішив неабияк здивувати кохану, адже набив на пів руки її портрет. Тепер на тілі Брукліна є понад 20 татуювань, які він присвятив дружині.

Зате дружина тепер завжди поруч з ним

"Я наполовину забитий татуюваннями, присвяченими їй. Тату викликають залежність, особливо коли ти кохаєш когось, про кого хочеш всюди розповідати", - поділився син Бекхемів у розмові з виданням E! News.

Зазначимо, у 23-річного Брукліна Бекхема чимало татуювань, які він присвятив дружині. Зокрема, на його руці вже є напис на пів руки, де він зізнається у коханні дружині. Також у хлопця на шиї набитий напис "Нікола" і зображені її очі. А на зап'ясті Брукліна — ім'я покійної бабусі Пельтц, яку дівчина неймовірно любила.

Схоже, Бруклін взяв приклад зі свого знаменитого батька, адже у Девіда є чимало татуювань на тілі, що присвячені Вікторії Бекхем.

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