Син Віталія Кличка розкрив, які в нього стосунки з батьком і як він реагує на його спортивну кар'єру

Молодший син мера Києва Віталія Кличка розповів про стосунки з батьком та про його реакцію на спортивну кар'єру.

Так, 19-річний Максим професійно займається баскетболом. Віднедавна він почав грати у збірній України. В інтерв'ю, що опубліковане на сайті ФБУ, син Кличка зізнався, що, звичайно, його порівнюють з відомим батьком. Спортивні досягнення мера Києва були шалені. Максим говорить, що сподівається, що теж досягне кар'єрних висот. Наразі ж баскетболіст ділиться, що паралелі з відомим батьком слугують для нього мотивацією ще більш наполегливо працювати. Як додає Максим, дебют у збірній довів, що йому дійсно це вдається і що він грає не через відоме прізвище.

"Я дуже радий, що мене порівнюють із батьком у контексті спорту — це великий аванс для мене, адже я ще не на тому рівні. Але сподіваюся, що в майбутньому зможу представляти Україну на тому рівні, на якому це робив він. Звичайно, я бачу всі ці заголовки, всі ці паралелі та порівняння, але я намагаюся концентруватися на своїй грі. А ці паралелі з батьком для мене — це мотивація, і я радий, що зміг собі довести, що вмію грати і що я в збірній не через прізвище", - поділився юнак.

Максим Кличко / Фото: instagram.com/maximklitschko1

Син Віталія Кличка також поділився, що в нього чудові стосунки з батьком. За словами Максима, тато дивиться кожен його матч. Баскетболіст навіть може порадитися з батьком щодо різних травм і поділитися досвідом. Максим зізнається, що йому пощастило, що в родині є великий спортсмен, і навіть не один. Як зазначив баскетболіст, дядько Володимир теж неабияк ним пишається.

"Він дивиться кожен мій матч. Він переглядав усі наші матчі на чемпіонаті Європи U-20 і бачив нашу гру проти Португалії. Завжди мене підтримує, і я дуже радий, що в мене є великий спортсмен у родині… Навіть два таких спортсмени, які можуть мені підказати багато речей, зокрема щодо травм, і поділитися своїм досвідом. Після мого дебюту вони сказали, що пишаються мною і щоб я продовжував у тому ж дусі. Тож так, мій дядько Володимир теж стежить за моєю кар'єрою та дає багато порад", - додав Максим.

Нагадаємо, наприкінці лютого син Віталія Кличка долучився до збірної України з баскетболу. Він дебютував у матчі проти Португалії. Українці тоді перемогли суперника.

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