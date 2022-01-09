Син Влада Ями зголив йому бороду: який вигляд має хореограф та реакція його дружини

Артист змінив імідж.
Український хореограф, головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма здивував зміною іміджу.
Так, знаменитість під час відпочинку в Маямі з сім'єю вирішив зголити бороду. А допоміг йому у цьому син Леон. В Instagram-stories зірка показав, як зосереджений хлопчик старанно працює з бритвою в руках.
Яма завершив перевтілення самотужки, залишивши вуса та маленьку борідку.
Артист також показав реакцію своєї дружини Ліліани.
"Я перепрошую, а ви Влада не бачили? Чоловіче, що ви тут робите? Що це за доріжка?" – прокоментувала ошелешена вона.
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