Син Влада Ями зголив йому бороду: який вигляд має хореограф та реакція його дружини

Артист змінив імідж.

Український хореограф, головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма здивував зміною іміджу.

Так, знаменитість під час відпочинку в Маямі з сім'єю вирішив зголити бороду. А допоміг йому у цьому син Леон. В Instagram-stories зірка показав, як зосереджений хлопчик старанно працює з бритвою в руках.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Яма завершив перевтілення самотужки, залишивши вуса та маленьку борідку.

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Артист також показав реакцію своєї дружини Ліліани.

Влад Яма з дружиною / instagram.com/vladyama_official

"Я перепрошую, а ви Влада не бачили? Чоловіче, що ви тут робите? Що це за доріжка?" – прокоментувала ошелешена вона.

Влад Яма з дружиною / instagram.com/vladyama_official

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