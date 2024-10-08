Син Яремчука прокоментував відсутність у фільмі про батька першої родини співака – його мами і брата

Назарій Яремчук-молодший говорить, що він спілкувався з режисером і був певен, що їх теж запросять на знімання.

У серпні світ побачив документальний фільм про легендарного співака Назарія Яремчука – "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Однак чимало кому спало на думку, чому в картині не було першої родини артиста – колишньої дружини Олени та синів.

Назарій Яремчук-молодший в інтерв'ю Oboz.ua говорить, що теж цьому здивувався. За його словами, у документальному фільмі мали бути їхні з братом інтерв'ю. Зокрема, вони зустрічалися з режисером стрічки 2021 року, обговорювали концепцію та навіть радили, з ким можна поспілкуватися про життя їхнього легендарного батька. Утім, хоч домовленість про інтерв'ю з Дмитром та Назарієм була, але його не записували. Як говорить Яремчук-молодший, він був неабияк цьому здивований, коли стрічка вийшла у прокат.

"Для мене це також залишилося запитанням, тому що в нас були домовленості з режисером відзняти інтерв'ю, і ми його планували. Однак для мене стало несподіванкою, коли раптово фільм вийшов у прокат. Ми з братом мали зустріч із режисером ще у 2021 році. Нам сподобалася сама ідея створення документального фільму про тата. Кілька годин говорили про концепцію, яка ще не була сформована, порадили взяти інтерв'ю насамперед з тими людьми, які багато спілкувалися, приятелювали і були поруч у головні періоди творчого становлення Назарія Яремчука", - говорить син Яремчука.

Та не лише це здивувало синів Яремчука. Зокрема, у фільмі не згадали сестру співака та тітку. На думку Назарія, їм було б що розповісти про його легендарного батька. Та найбільше синів Яремчука здивувало те, що не згадали про першу дружину виконавця – Олену. Як говорить син артиста, його батько з мамою прожили в шлюбі 15 років. Саме перша дружина була поруч, коли Яремчук розпочинав свій творчий шлях. На думку Назарія Яремчука-молодшого, інтерв'ю з його мамою повинно було б бути у документальній стрічці.

Назарій Яремчук

"Для мене стало несподіванкою, що не було інтерв'ю з рідною сестрою Назарія Яремчука Катериною, яка проживає у місті Вижниці та опікується музеєм-садибою батька. Ще у Вижниці проживає рідна сестра мами Назарія Яремчука. На жаль, про них не згадали. Також я був упевнений, що режисер не забуде взяти інтерв'ю в першої дружини Назарія Яремчука Олени. Вони з татом прожили в шлюбі 15 років. Мама брала активну участь у його творчому житті і становленні як зірки української сцени, як творчої особистості та загалом була свідком розвитку культури тих часів. Її слово про Назарія Яремчука мало б велику цінність у фільмі", - говорить Яремчук-молодший.

Син артиста ділиться, що документальний фільм про його батька видався справді захопливим. Утім, Назарій Яремчук-молодший переконаний, що картина не є досказаною. Зокрема, у фільмі "Яремчук: Незрівнянний світ краси" не вистачає інтерв'ю з багатьма творчими побратимами артиста, яким було б що розповісти про його життя та творчість.

Назарій Яремчук

"Також хотілося, щоб було інтерв'ю з творчими побратимами Назарія Яремчука, як-от Вадим Крищенко, Віктор Морозов, Юрій Рибчинський, Остап Гавриш, а також колегами Ніною Матвієнко (на час створення фільму вона ще була з нами), Тарасом Петриненком, Оксаною Білозір, Іво Бобулом, Іваном Поповичем. Вони б розповіли багато чого цікавого. На мою думку, документальний фільм про мого тата "Яремчук. Незрівнянний світ краси" видався захопливим, але недосказаним", - додав син Яремчука.

Нагадаємо, нещодавно син Назарія Яремчука прокоментував відмову Софії Ротару й Василя Зінкевича знятися в картині. Також Дмитро Яремчук висловився про напружені стосунки з рідною сестрою Марічкою.

Як знімали документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"?

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