Син Єгора Крутоголова потрапив у ДТП: хлопця госпіталізували до лікарні

Аварія сталася в Італії.

Син відомого українського актора та телеведучого Єгора Крутоголова потрапив в ДТП.

Загалом, Лев займається картингом. Хлопець був у Італії на змаганнях. Лев потрапив у аварію. Про це у своєму Facebook повідомив артист.

"Мушу повідомити, що Лев потрапив в аварію під час суботніх відбіркових перегонів на трасі SouthGarda в Італії. Одного з учасників розвернуло проти руху, і Лев не зміг уникнути контакту, внаслідок чого перескочив через машину суперника і перекинувся", - повідомив Крутоголов.

Син Єгора Крутоголова / instagram.com/dizelmano

До слова, Лева одразу ж госпіталізували до найближчої лікарні. Пізніше сина актора вертольотом доправили до іншої клініки. Наразі стан хлопця стабільний, зовнішніх пошкоджень немає, але є забиття внутрішніх органів.

"Дві доби він провів у палаті інтенсивної терапії, йому зробили усі необхідні процедури та обстежили. Зараз його переводять до звичайної палати", - поділився актор.

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