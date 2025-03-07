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Син загиблого Пелиха, який воює на передовій, висловився про закінчення війни та плани після служби

Син загиблого Пелиха, який воює на передовій, висловився про закінчення війни та плани після служби

Іван Пелих / Фото: YouTube-канал Марічка

До повномасштабного російського вторгнення Іван навчався на режисера.

Син загиблого в ДТП українського журналіста та ведучого Ігоря Пелиха, який воює на передовій, висловився про закінчення війни та свої плани після служби.

До війни Іван навчався на режисера. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення до України, він взяв до рук зброю та вирушив захищати країну від окупантів. Син Ігоря Пелиха в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що поки не думав про те, з чим планує пов'язати життя після завершення служби на фронті.

Щоправда, Іван зізнається, що декілька разів ставив собі запитання: "А що робити після закінчення війни?". Утім, Пелих вирішив, що краще цього не робити. За словами Івана, не відомо, коли закінчиться війна. Поки ж єдине, що лишається, це тримати оборону та захищатися від окупантів.

Іван Пелих / © YouTube-канал Марічка
Іван Пелих / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я собі ставив  декілька разів це запитання, але потім подумав, що не варто його ставити, тому що саме формулювання "коли закінчиться війна" звучить в рожевих окулярах трошечки, тому що ніхто не знає, коли закінчиться і чи закінчиться взагалі. Поки воюємо, що буде далі, без поняття взагалі, побачимо", - зазначив Іван.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Нагадаємо, раніше Іван Пелих зізнався, як реагує, коли його асоціюють з відомим батьком. Син загиблого ведучого розкрив свою реакцію на подібні порівняння.

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