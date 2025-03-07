Син загиблого Пелиха, який воює на передовій, висловився про закінчення війни та плани після служби

Син загиблого в ДТП українського журналіста та ведучого Ігоря Пелиха, який воює на передовій, висловився про закінчення війни та свої плани після служби.

До війни Іван навчався на режисера. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення до України, він взяв до рук зброю та вирушив захищати країну від окупантів. Син Ігоря Пелиха в інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко зізнається, що поки не думав про те, з чим планує пов'язати життя після завершення служби на фронті.

Щоправда, Іван зізнається, що декілька разів ставив собі запитання: "А що робити після закінчення війни?". Утім, Пелих вирішив, що краще цього не робити. За словами Івана, не відомо, коли закінчиться війна. Поки ж єдине, що лишається, це тримати оборону та захищатися від окупантів.

Іван Пелих / Фото: YouTube-канал Марічка

"Я собі ставив декілька разів це запитання, але потім подумав, що не варто його ставити, тому що саме формулювання "коли закінчиться війна" звучить в рожевих окулярах трошечки, тому що ніхто не знає, коли закінчиться і чи закінчиться взагалі. Поки воюємо, що буде далі, без поняття взагалі, побачимо", - зазначив Іван.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: СИН ЛЕГЕНДИ Ігоря ПЕЛИХА ІВАН. Уперше про ЗАГИБЕЛЬ батька, несправедливість та бізнес на ВІЙНІ

Нагадаємо, раніше Іван Пелих зізнався, як реагує, коли його асоціюють з відомим батьком. Син загиблого ведучого розкрив свою реакцію на подібні порівняння.

Читайте також: