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Син зірки радянської стрічки "Червона шапочка" Поплавської вирушив на війну вбивати українців

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Син зірки радянської стрічки "Червона шапочка" Поплавської вирушив на війну вбивати українців

Яна Поплавська

Яна Поплавська заявила, що пишається своїм сином, а згодом й сама поїде на Донбас.

Російська акторка, зірка радянської стрічки "Червона шапочка" Яна Поплавська прокоментувала, що її старший син Клим поїхав брати участь у повномасштабній війні рф проти України.

До цього окупант проходив військову підготовку у Чечні. Як повідомляють росЗМП, на війні син путіністки буде не лише вбивати українців, а й знімати фільм про це. Поплавська заявила, що дуже пишається сином:

"Син пройшов навчання у Гудермесі, сам екіпірувався, сам працює, знімає. Я його люблю, поважаю і пишаюся ним. Але він мені практично нічого не говорить, і ми всі про це знаємо. Окрім слів: "Мам, я люблю, все добре, все нормально", я від нього інших слів не чула", - сказала Поплавська.

Яна Поплавська з синами / ©
Яна Поплавська з синами

Окрім того, одіозна акторка заявила, що вона невдовзі й сама вирушить на Донбас, мовляв, що вона активно закуповує грузи для окупантів та ґвалтівників, ночами не спить, і збирає російським загарбникам допомогу:

"Ми спимо по три-чотири години, збираючи та закуповуючи вантажі, вкладаємо свої гроші. Я, щоправда, не заробляю кілька мільйонів. Заробила б – віддала б. У мене зараз зібрано величезний вантаж, і я сама поїду до Донбасу. Перед новим роком величезний військовий КамАЗ уже пішов до Луганська", - сказала артистка-путіністка.

Син Яни Поплавської / ©
Син Яни Поплавської

Нагадаємо, Яна Поплавська є активною путіністкою. Від 2014 року вона аткивно підтримує криваву політику Кремля по відношенню до України. 2017 року одіозна акторка заявила, що Україна "вбиває мирне населення Донбасу".

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Дата публікації
Перегляди
558
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