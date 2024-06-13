Син зрадниці Повалій видав порцію маячні про війну в Україні і цинічно виправдав злочини окупантів

Син співачки-зрадниці Таїсії Повалій - Денис Повалій – видав порцію маячні про війну в Україні та на додачу почав цинічно виправдовувати злочини окупантів.

У своєму Instagram Повалій, який не цурається себе називати українським музикантом, підіграв російській пропаганді та почав просувати наративи Кремля. Спочатку Повалій у своєму "спічі" використав скандальне відео з Одеси з бійкою працівників "швидкої" і ТЦК. Звісно ж, у контекст музикант вдаватися не став. Натомість Повалій видав свою версію, що все це через те, що "медики" пацифісти, як і він сам, і не бажають йти вбивати росіян. До речі, син путіністки ще й взяв новину не з українських видань, а з російських, тож очевидно, з якого інфопростору чоловік черпає інформацію.

Допис Дениса Повалій / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Та на цьому маячня від Повалій не закінчилася. Музикант заявив, що Росія взагалі-то не просто так вторглася на територію України. Війна, за його словами, почалася через те, що українці встали на захист країни, коли Росія 2014 року вторглася на Донбас. Ба більше, Повалій ще й не вірить у злочини російських окупантів, які були задокументовані: "Тільки не треба тут про "прийдуть ґвалтувати ваших жінок". Не на рівному ж місці прийшли, а після восьми років АТО".

Допис Дениса Повалій / Фото: instagram.com/denis.povaliy

У своїй пропагандистській маячні Денис Повалій ще й згадав про смерть Шури Рязанцевої. Військовослужбовиця померла в госпіталі від серцевої недостатності. Однак син Повалій брехливо заявив, що "вона загинула", так ще й "за власним бажанням".

Допис Дениса Повалій / Фото: instagram.com/denis.povaliy

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Денис Повалій втік з України до Іспанії та оселився на віллі батьків-путіністів. Спочатку він виступав проти війни та навіть засуджував позицію мами. Утім, риторика Дениса швидко змінилася. Ще 2023 року син Повалій "перевзувся" і заявив, що російське вторгнення було "штучно спровоковане".

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