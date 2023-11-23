Сина Анни Саліванчук госпіталізували до лікарні: 3-річний хлопчик опинився під крапельницею

Артистка посеред ночі викликала швидку допомогу.
Українська акторка Анна Саліванчук поділилася сумними новинами, що її молодшого сина Нікіту госпіталізували до лікарні.
Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Пізно ввечері 22 листопада у маленького хлопчика піднялася висока температура. Акторка не могла жодними ліками її збити, тож їй довелося викликати швидку допомогу.
"Після 39,6 я збила до 37,5. Через три години знову 39,6. Висипання пішло по всьому тілу, почалася нудота, набряк палець", - поділилася акторка.
Лікарі оглянули хлопчика та прийняли рішення госпіталізувати його до лікарні. Там маленькому Нікіті поставили крапельницю, завдяки якій температуру трішки збили.
Анна Саліванчук поділилася, що аналізи невтішні. Ба більше, навіть лікарі, які перебували вночі на чергуванні, не зустрічалися раніше з таким та не знали, що вдіяти.
"Я читала, що буває всяке. Аналізи дуже погані. Лікарі такого не зустрічали і не розуміють, чому таке різне висипання і чому набрякла рука", - розповіла артистка.
Анна Саліванчук розповіла, що на ранок її сину не стало ліпше, аналізи все ще невтішні. Щоправда, температура спала і більше не підіймається.
"До четвертої ранку був просто жах. Крутився, його трясло, горло все в гною, болить і йому нічого не зробиш. Він просто руками розірвати його хоче, а на ранок якось заснули", - поділилася акторка.
Наразі Анна Саліванчук разом із сином перебуває в лікарні, де вони під ретельним наглядом лікарів.
"Ніч була дуже тяжка. Здавали купу аналізів і я, і Нікіта. Є хороша новина, висока температура вже не підіймалася. Аналізи ще погані. Так Нікіта ніколи не хворів", - додала акторка.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук пожалілася на хворобу молодшого сина. Знаменитість назвала діагноз та розповіла про симптоми.
Читайте також: