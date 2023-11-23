Сина Анни Саліванчук госпіталізували до лікарні: 3-річний хлопчик опинився під крапельницею

Українська акторка Анна Саліванчук поділилася сумними новинами, що її молодшого сина Нікіту госпіталізували до лікарні.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Пізно ввечері 22 листопада у маленького хлопчика піднялася висока температура. Акторка не могла жодними ліками її збити, тож їй довелося викликати швидку допомогу.

Анна Саліванчук із сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Після 39,6 я збила до 37,5. Через три години знову 39,6. Висипання пішло по всьому тілу, почалася нудота, набряк палець", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук із сином / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Лікарі оглянули хлопчика та прийняли рішення госпіталізувати його до лікарні. Там маленькому Нікіті поставили крапельницю, завдяки якій температуру трішки збили.

Син Анни Саліванчук під крапельницею / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук поділилася, що аналізи невтішні. Ба більше, навіть лікарі, які перебували вночі на чергуванні, не зустрічалися раніше з таким та не знали, що вдіяти.

"Я читала, що буває всяке. Аналізи дуже погані. Лікарі такого не зустрічали і не розуміють, чому таке різне висипання і чому набрякла рука", - розповіла артистка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук розповіла, що на ранок її сину не стало ліпше, аналізи все ще невтішні. Щоправда, температура спала і більше не підіймається.

"До четвертої ранку був просто жах. Крутився, його трясло, горло все в гною, болить і йому нічого не зробиш. Він просто руками розірвати його хоче, а на ранок якось заснули", - поділилася акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Наразі Анна Саліванчук разом із сином перебуває в лікарні, де вони під ретельним наглядом лікарів.

"Ніч була дуже тяжка. Здавали купу аналізів і я, і Нікіта. Є хороша новина, висока температура вже не підіймалася. Аналізи ще погані. Так Нікіта ніколи не хворів", - додала акторка.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук пожалілася на хворобу молодшого сина. Знаменитість назвала діагноз та розповіла про симптоми.

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