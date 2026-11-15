Сінді Кроуфорд через майже два місяці після смерті 27-річного сина продає його розкішний будинок

Сінді Кроуфорд та її син Преслі Гербер / © Associated Press

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Американська супермодель Сінді Кроуфорд продає будинок покійного сина Преслі Гербера, який помер 20 вересня.

Про це повідомляє видання TMZ. Сам Преслі Гербер придбав цей будинок у Лос-Анджелесі 2023 року за 3,4 млн доларів. Площа маєтку становить майже 300 квадратних метрів. У будинку є чотири спальні, три ванні кімнати, басейн із підігрівом, джакузі, сауна та окреме житло для гостей. Маєток розташований на закритій території з краєвидом на каньйон.

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Після смерті Преслі Гербера розпорядниками його активу — будинку в Лос-Анджелесі — стали батьки. Сінді Кроуфорд вирішила попрощатися з маєтком, де жив син, та 13 листопада виставила його на продаж. Модель оцінила його вартість в 3,595 млн доларів.

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Син Сінді Кроуфорд — Преслі Гербер / © Associated Press

Що відомо про смерть сина Сінді Кроуфорд — Преслі Гербера

Син супермоделі помер 20 вересня. Життя Преслі Гербера обірвалося у віці 27 років в реабілітаційному центрі в Каліфорнії, куди він прибув незадовго до смерті. Що стало причиною — не розголошували. Проте у ЗМІ припускали, що Преслі Гербер міг померти від передозування. До того ж, сам син Сінді Кроуфорд 2024 року зізнавався, що страждав від тяжкої наркотичної залежності. Тіло Преслі Гербера кремували, а родина зберігає його прах у Малібу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер народний артист України Євген Шах. Актор майже шість десятиліть працював у театрі Франка, а мільйонам глядачів запам’ятався голосом Дамблдора з «Гаррі Поттера».

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