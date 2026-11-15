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Сінді Кроуфорд через майже два місяці після смерті 27-річного сина продає його розкішний будинок
Преслі Гербер помер 20 вересня. А це ж Сінді Кроуфорд виставила на продаж будинок сина.
Американська супермодель Сінді Кроуфорд продає будинок покійного сина Преслі Гербера, який помер 20 вересня.
Про це повідомляє видання TMZ. Сам Преслі Гербер придбав цей будинок у Лос-Анджелесі 2023 року за 3,4 млн доларів. Площа маєтку становить майже 300 квадратних метрів. У будинку є чотири спальні, три ванні кімнати, басейн із підігрівом, джакузі, сауна та окреме житло для гостей. Маєток розташований на закритій території з краєвидом на каньйон.
Після смерті Преслі Гербера розпорядниками його активу — будинку в Лос-Анджелесі — стали батьки. Сінді Кроуфорд вирішила попрощатися з маєтком, де жив син, та 13 листопада виставила його на продаж. Модель оцінила його вартість в 3,595 млн доларів.
Що відомо про смерть сина Сінді Кроуфорд — Преслі Гербера
Син супермоделі помер 20 вересня. Життя Преслі Гербера обірвалося у віці 27 років в реабілітаційному центрі в Каліфорнії, куди він прибув незадовго до смерті. Що стало причиною — не розголошували. Проте у ЗМІ припускали, що Преслі Гербер міг померти від передозування. До того ж, сам син Сінді Кроуфорд 2024 року зізнавався, що страждав від тяжкої наркотичної залежності. Тіло Преслі Гербера кремували, а родина зберігає його прах у Малібу.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер народний артист України Євген Шах. Актор майже шість десятиліть працював у театрі Франка, а мільйонам глядачів запам’ятався голосом Дамблдора з «Гаррі Поттера».