Сини Елтона Джона показалися на публіці з обома татусями: який вигляд мають підлітки

Сини британського співака та композитора Елтона Джона вперше за тривалий час з'явилися на публіці.

Артист разом зі своїм чоловіком, канадійський режисером та продюсером Девідом Фернішем, намагається тримати дітей подалі від сторонніх очей. Однак під час благодійної вечірки з нагоди "Оскара-2025", який відгримів у ніч проти 3 березня, співак зробив виняток.

Елтон Джон та Девід Ферніш здійснили рідкісний вихід у світ із синами. Зокрема, 14-річний Закарі та 12-річний Елайджа побували на світському заході разом із обома татусями. Підлітки одягнули на подію костюми та залюбки позували перед об'єктивами фотокамер. Можна нарешті побачити, який вигляд мають сини музиканта.

Елтон Джон із чоловіком та синами / Фото: Associated Press

Зазначимо, від грудня 2005 року Елтон Джон перебуває в шлюбі з чоловіком Девідом Фернішем, якого зустрів 1993-го. Пара виховує двох синів, які з'явилися на світ за допомогою сурогатного материнства. 2009 року Елтон Джон намагався усиновити хлопчика з українського дитбудинку, однак йому не вдалося цього зробити, адже Україні одностатеві шлюби не є дійсними.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у Лос-Анджелесі відгримів "Оскар-2025". Пропонуємо подивитися, як минула урочиста церемонія кінопремії.

Читайте також: