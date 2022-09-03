Сину Анни Саліванчук зробили операцію: "Спочатку коліно зашивали, тепер око"

Відома українська акторка Анна Саліванчук розповіла про проблеми зі здоров'ям у старшого сина – Гліба.

Цьогоріч, старший син Анни Саліванчук пішов до першого класу. Утім, хлопчик не встиг ані дня посидіти на уроках, як отримав серйозну травму.

У своєму Instagram акторка розповіла, що Гліб потрапив під гойдалку, об яку вдарився обличчям. Травма виявилася серйозною, тож хлопчика відвезли до київського "Охматдиту", де лікарі повідомили, що рана надто глибока і її треба зашивати.

"Гліб просто щасливчик. Спочатку коліно зашивали, тепер око. На жаль, операція необхідна і під загальним наркозом, бо це око", - поділилася Анна.

Син Анни Саліванчук серйозно травмувався / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Загалом, хлопчику зробили операцію під наркозом. Після цього він з мамою ще на ніч залишився в лікарні. Операція минула добре, проте на ранок у Гліба болів живіт та набрякло око, яке зашивали.

Син Анни Саліванчук серйозно травмувався / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Операція минула добре. Після наркозу болить живіт і око набрякло", - поділилася Анна.

Син Анни Саліванчук серйозно травмувався / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, нещодавно відома американська акторка Джейн Фонда поділилася, що вже пів року бореться з онкологією. Медики діагностували у зірки неходжкінську лімфому.

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