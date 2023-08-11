Сину Тімура Мірошниченка, якого він взяв з дитбудинку, доведеться робити операцію

Названому сину ведучого ЖВЛ Тімура Мірошниченка, якого він взяв з дитбудинку, доведеться робити операцію.

Про це у сторіз своєї сторінки в Instagram розповіла дружина Мірошниченка Інна. Вона поділилася, що зараз вони з сином активно відвідують різних лікарів, враховуючи спеціалістів у дитячій лікарні "Охматдит". Родина намагається виправити деякі проблеми зі здоров'ям сина, які він набув за час перебування у дитбудинку.

Тімур Мірошниченко з названим сином / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина Тімура Мірошниченка з наваним сином / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"За лаштунками лишаються і інші спеціалісти і наша з ними робота. Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і час зроблять зі "складної дитинки" абсолюно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Без операції не обійтися. Але до всього треба ставитися з розумом", - написала Інна у фотоблогу.

Дружина Тімура Мірошниченка розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, раніше Тімур та Інна Мірошниченки розповідали, що у їхнього названого сина є певні проблеми зі здоров'ям. За словами подружжя, у дворічного малюка ціла купа діагнозів. Зокрема, є певне відставання у розвитку, він пережив дуже важку операцію. Розмір одягу в нього відповідає розміру 9-місячної дитини. Окрім цього є фізичні вади - грудна клітина викривлена, травми головного мозку, грижа, певні проблеми очима. Також є вади психологічного розвитку.

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