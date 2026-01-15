- Дата публікації
Сюрприз від Lama і неочікуваний гість на сцені: яким був концерт гурту в Києві на честь 20-річчя діяльності
Гурт Lama вже 20 років творить музику. Колектив по-особливому відсвяткував цей важливий ювілей.
Український музичний проєкт Lama, що створений співачкою Наталією Дзеньків та саунд-продюсером Віталієм Телезіним, відіграв особливий концерт у Києві.
Колективу виповнилося вже 20 років. За цей час було створено чимало пісень, які полюбились українцям і стали справжніми хітами. Тож, звичайно, з нагоди ювілею гурт Lamа організував концерт у Києві у "Жовтневому палаці". Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує подивитись, як все минуло.
Початок концерту був запланований на 19:00. Проте Lama все ж таки трішки почекала, аби всі глядачі зібрались, але й довго вона не затримувалась. Спочатку на сцені з'явився сюрприз від колективу – оркестр. Так, глядачі мали змогу насолодитися виступом гурту в масштабному оркестровому звучанні. Потім на сцену вийшли музиканти колективу, а далі й сама солістка Lama.
Шоу почалося з більш спокійних пісень, а саме "Привіт, привіт", "Спалені мости", "Тішу", "Діаманти" та інших. Зокрема, публіка одразу почала занурюватися в атмосферу, звикати до концерту та розслаблятися.
Далі настала черга пісень-присвят. Солістка колективу виконала трек "Друг", яку присвятила тим, кого немає поруч. До речі, хоч виконавиця нічого й не промовляла, але зал інтуїтивно увімкнув ліхтарики на телефонах, що додало чуттєвої атмосфери. Також Lama заспівала трек для військових – "Сильні люди". Окрім того, на концерті артистка піснею "Ангел" вшанувала пам'ять тих, кого вже з нами немає.
Протягом концерту Наталія активно спілкувалась з присутніми глядачами. Ба більше, виконавиця залюбки співала з ними в унісон. А в залі дійсно зібрались віддані шанувальники артистки, які знали її пісні на пам'ять. Вони з легкістю разом із Lama співали "Тримай", "Знаєш, як болить", "Літак", "Мені так треба", "Лиш тільки ти" та багато інших.
До речі, перед виконанням пісні "Знаєш, як болить" Наталія поділилась історією, як раніше публіка танцювала у "Жовтневому палаці". Глядачі уважно послухали та взяли до уваги. Тож, від цього моменту вільні місця між сидіннями були просто заповнені охочими потанцювати.
Підготувала Lama й ще один сюрприз. На сцену вийшов гітарист Костянтин Шелудько, яким був учасником гурту протягом 10 років. Разом із Наталією він виконав трек "Любов починається".
А після цього Наталія поквапилась переодягатися. Та глядачі в залі не сумували. Костянтин виконав свій авторський трек. Після чого розпочалась одна з найважливіших частин концерту – благодійний аукціон. Ведучий продавав різні лоти – і студійний диск Lama, і марки, і прапор підрозділу "Крила" від ГУР, для якого, до речі, й збирали кошти, і прикраси, і картина, і чай, і навіть вінілову пластику росіян, яку потім за лаштунками знищили разом із Lama. Також глядачі могли й просто донатити кошти. Загалом, вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень.
Після аукціону повернулась Lama. Вона продовжила концерт, виконавши вже одні з найпопулярніших пісень колективу. Тим часом глядачі захопливо спостерігали, підспівували, танцювали, а також задарювали Наталію різноманітними квітами. Фани не змогли відпустити гурт без пісні на біс, і лише після цього глядачі, які однозначно сповнились приємними враженнями від концерту, адже навіть дорогою від "Жовтневого палацу" співали пісні Lama, розійшлись по домівках.