Сюрприз від Lama і неочікуваний гість на сцені: яким був концерт гурту в Києві на честь 20-річчя діяльності

Концерт Lama в Києві

Український музичний проєкт Lama, що створений співачкою Наталією Дзеньків та саунд-продюсером Віталієм Телезіним, відіграв особливий концерт у Києві.

Колективу виповнилося вже 20 років. За цей час було створено чимало пісень, які полюбились українцям і стали справжніми хітами. Тож, звичайно, з нагоди ювілею гурт Lamа організував концерт у Києві у "Жовтневому палаці". Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує подивитись, як все минуло.

Початок концерту був запланований на 19:00. Проте Lama все ж таки трішки почекала, аби всі глядачі зібрались, але й довго вона не затримувалась. Спочатку на сцені з'явився сюрприз від колективу – оркестр. Так, глядачі мали змогу насолодитися виступом гурту в масштабному оркестровому звучанні. Потім на сцену вийшли музиканти колективу, а далі й сама солістка Lama.

Шоу почалося з більш спокійних пісень, а саме "Привіт, привіт", "Спалені мости", "Тішу", "Діаманти" та інших. Зокрема, публіка одразу почала занурюватися в атмосферу, звикати до концерту та розслаблятися.

Далі настала черга пісень-присвят. Солістка колективу виконала трек "Друг", яку присвятила тим, кого немає поруч. До речі, хоч виконавиця нічого й не промовляла, але зал інтуїтивно увімкнув ліхтарики на телефонах, що додало чуттєвої атмосфери. Також Lama заспівала трек для військових – "Сильні люди". Окрім того, на концерті артистка піснею "Ангел" вшанувала пам'ять тих, кого вже з нами немає.

Концерт Lama в Києві

Протягом концерту Наталія активно спілкувалась з присутніми глядачами. Ба більше, виконавиця залюбки співала з ними в унісон. А в залі дійсно зібрались віддані шанувальники артистки, які знали її пісні на пам'ять. Вони з легкістю разом із Lama співали "Тримай", "Знаєш, як болить", "Літак", "Мені так треба", "Лиш тільки ти" та багато інших.

Концерт Lama в Києві

До речі, перед виконанням пісні "Знаєш, як болить" Наталія поділилась історією, як раніше публіка танцювала у "Жовтневому палаці". Глядачі уважно послухали та взяли до уваги. Тож, від цього моменту вільні місця між сидіннями були просто заповнені охочими потанцювати.

Концерт Lama в Києві

Підготувала Lama й ще один сюрприз. На сцену вийшов гітарист Костянтин Шелудько, яким був учасником гурту протягом 10 років. Разом із Наталією він виконав трек "Любов починається".

Концерт Lama в Києві

А після цього Наталія поквапилась переодягатися. Та глядачі в залі не сумували. Костянтин виконав свій авторський трек. Після чого розпочалась одна з найважливіших частин концерту – благодійний аукціон. Ведучий продавав різні лоти – і студійний диск Lama, і марки, і прапор підрозділу "Крила" від ГУР, для якого, до речі, й збирали кошти, і прикраси, і картина, і чай, і навіть вінілову пластику росіян, яку потім за лаштунками знищили разом із Lama. Також глядачі могли й просто донатити кошти. Загалом, вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень.

Концерт Lama в Києві

Після аукціону повернулась Lama. Вона продовжила концерт, виконавши вже одні з найпопулярніших пісень колективу. Тим часом глядачі захопливо спостерігали, підспівували, танцювали, а також задарювали Наталію різноманітними квітами. Фани не змогли відпустити гурт без пісні на біс, і лише після цього глядачі, які однозначно сповнились приємними враженнями від концерту, адже навіть дорогою від "Жовтневого палацу" співали пісні Lama, розійшлись по домівках.