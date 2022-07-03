Скандал довкола "Дизель Студіо": керівники проєкту не виплатили сім'ї Поплавської зароблені акторкою гонорари

Рідна сестра Марини Поплавської розповіла, як керівники "Дизель Студіо" не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари після її гибелі.

Марина Попласька 2018 року трагічно загинула в ДТП під час останнього туру "Дизель Шоу".

Сестра Марини заявила, що керівники шоу не виплатили сім'ї зароблені акторкою гонорари, а саме за концерти, які відбулися у Луцьку, Києві та Львові. Окрім того, у "Дизель Студіо" не виплатили гонорар Марини за знімання у серіалі "На трьох".

"Після загибелі моєї рідної сестри керівники шоу не вважали за потрібне повернути родині чесно зароблені Мариною кошти за чотири концерти, які відбулися в Києві, Луцьку, Львові, а також за знімання влітку 2018 року в серіалі " На трьох". Я не знаю точної суми , але розумію, що йдеться про чималу суму", - розповіла сестра Марини.

Також жінка розповіла, що родині загиблої Марини не виплатили жодної компенсації з приводу загибелі акторки на робочому місці.

"Про будь-які компенсації з приводу загибелі на робочому місці годі й говорити. Продюсери шоу влаштували пишне поховання моєї сестри . Економія на безпеці та економія на гонорарах. Немає людини - немає оплати праці. Так що ж виходить? Що фактично ритуальні послуги Марина сама собі і оплатила? Назвати це просто цинізмом - це не сказати нічого. Якщо для адміністрації шоу це є нормою, то хай їхні вчинки будуть на їхній "совісті" , - розповіла жінка.

Фото: fedosenkov/Instagram

Фото: fedosenkov/Instagram

До слова, сестра Поплавської також розповіла, що Бланар та Крутоголов анонсували, що нібито відкрито фонди й депозити племінницям Марини Поплавської. За словами сестри, це все брехня, і ніхто не відкривав жодних фондів.

"Водночас керівництво відомого шоу майже щороку анонсує нові сльозливі пісні в пам'ять про свою колегу, спекулюючи на її пам'яті. Фонди і депозити, начебто відкриті племінницям Марини Поплавської, які пан Бланар, а також пан Крутоголов анонсували на всю Україну, - є відвертою брехнею. Юридично це неможливо", - додала сестра загиблої Поплавської.

Зазначимо, скандал довкола "Дизель Студіо" розпочався після того, як контентмейкер Микола Федосенков розповів, як йому не виплатити зароблені гроші. Спочатку йому почали недоплачувати значні суми за виконану роботу. А згодом – взагалі не заплатили. Загалом, компанія винна Миколі майже 45 тис. гривень. Щоправда, 15 тис. компанія все-таки виплатила.

Фото: fedosenkov/Instagram

Микола також розповів, що звертався за допомогою до керівника "Дизель Студіо" Єгора Крутоголова. Утім, той некоректно відповів, що компанія не буде виплачувати всю суму.

Фото: fedosenkov/Instagram

"Я розумію, що багато в чому сам винен — що з самого початку дав себе кинути на бабки, поводив себе як терпіла, закривав очі багато на що, але "Дизель Шоу", ми що в 90-х?! Чи може взагалі в 90-х в Росії?! У вас там все ок — кидати людей на чесно зароблені гроші та ще й звинувачувати їх в тому, що вони хочуть їх повернути? Ви серйозно вважаєте, що війна — це форс-мажор, яким можна прикритись і черговий раз не розрахуватись зі співробітниками?" – зазначив Микола.

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