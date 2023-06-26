Скандал довкола Лободи у Харкові: простестувальниця відповіла, чи буде звертатися до суду

16-річна Дарина Вдовенко, яку співачка Світлана Лобода публічно принизила під час своєї фанзустрічі в Харкові, думає звертатися до суду.

Реакція виконавиці на появу протестувальниці з плакатом "Харків без Лободи" викликала бурну реакцію у Мережі. На думку багатьох користувачів, співачка повела себе зухвало та порушила особисті кордони дівчини, яка просто хотіла висловити свою думку.

Після інциденту Дарині та її батьками порадили звернутися до правоохоронних органів та подати позов на Лободу через харасмент - поведінку, яка причиняє дискомфорт іншій людині та порушує її кордони. Поки що родина дівчини розмірковує над зверненням до суду, але на думку Дарини, попереду на неї чекають більш важливі справи.

"Ми зараз над цим думаємо, але скоріш за все, що такого не буде. Це просто ще одна дуже довга історія, до того ж суд це дуже довго. А мені треба поступати. Трошки має бути не до того", - відповіла в ефірі "Єдиного марафону" на "1+1" 16-річна протестувальниця.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандал довкола Світлани Лободи у Харкові – що відомо

25 червня Світлана Лобода влаштувала фанзустріч та імпровізований концерт просто неба у Харкові. Однак не всі місцеві мешканці зраділи приїзду співачки, серед таких людей опинилася і 16-річна Дарина - дівчина прийшла на виступ з плакатом "Харків без Лободи". Побачивши протестувальницю, Лобода підійшла до неї та почала розпитувати, хто заплатив їй гроші за пікет. Співачка не просто ставила дівчині запитання, а почала її публічно принижувати та порушувати особисті кордони своїми діями - чіпала дівчину за волосся, обіймала та навіть поцілувала у щоку.

Ба більше, як пізніше розповіла Дарина, під час концерту охоронці співачки навіть погрожували їй.

Після скандалу Лобода опублікувала своє пояснення та заявила, що поважає позицію протестувальниці, але вибачатися перед Дариною не стала.

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