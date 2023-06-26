Скандал довкола Лободи у Харкові: протестувальниці з плакатом погрожували охоронці співачки

16-річна Дарина Вдовенко, яку співачка Світлана Лобода публічно принизила за плакат "Харків без Лободи", розповіла, чому виступила проти виконавиці, як їй погрожували охоронці та як її підтримали.

Протестувальниця поділилася, що не бажала бачити артистку у своєму місті. За словами Дарини, Лобода від 2014 року жила в Росії та заробляла там криваві рублі. Коли ж почалася повномасштабна війна, співачка не одразу визначилася зі своєю позицією.

"Очевидно, що вона від 2014 року їздила, виступала "на росії". Також на початку вторгнення казала, що "ми маленькі люди". Не казала, хто на кого напав, нічого незрозуміло. Це (концерт — прим. ред.) мало вигляд, як відбілювання. Але не думаю, що кількома концертами можна відбілити всю свою репутацію за роки. Це небажана особа через те, що в неї була неоднозначна позиція від 2014 року і після теж", - розповіла Дарина у коментарі "Суспільне новини".

Світлана Лобода у Харкові

Дівчина пригадує, що спочатку її чимало хто підтримував. Однак, коли до імпровізованого концерту, залишалося все менше часу, до неї підходили люди, які запитували, скільки їй заплатили. Згодом Дарина вилізла на фонтан, аби більше перехожих побачили її плакат. Врешті, охоронці Світлани Лободи спробували її зняти звідти та погрожували, що в іншому випадку розірвуть плакат.

"З часом почали підходити ті, які питали, а чому я тут стою, чому в мене це написано на плакаті. З часом таких людей ставало все більше. Була вербальна агресія. Насмішки: "За 200 гривень стоїш" і тому подібне. Щоб більше людей бачили, залізла на фонтан. Мене намагалася зняти з фонтану охорона Лободи. Був один випадок, коли мені охоронець Лободи сказав: "Злазь звідси, або я тобі плакат порву". Охоронці побачили, що і Лобода видерлась. І якщо вони будуть мене знімати, то це ще більше буде антипіару, вони б зробили собі гірше", - поділилася Дарина.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Протестувальниця пригадала, що потім сама Світлана Лобода запитала у неї, хто їй заплатив, та почала розповідати про "зазомбованість".

"І ще вона сказала якусь таку річ, там було щось про зазомбованість. Мені огидно стало. І посміялася з цього. Ну хто б міг подумати, що Лобода таке скаже", - поділилася Дарина.

Дівчина розповіла, що після імпровізованого виступу деякі люди кричали співачці – "ганьба!". Однак там були прихильники виконавиці, які цькували Дарину.

"Підійшов хлопець, до кінця стояв біля мене, на підтримку. Були також люди, які наприкінці кричали Лободі: "Ганьба!". Хтось намагався мене цькувати, хтось щось неприємне казав. Був гітарист, який вороже на мене дивився", — пригадала 16-річна протестувальниця.

Світлана Лобода / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Скандал довкола Світлани Лободи у Харкові – що відомо

Виконавиця дала у Харкові імпровізований концерт та влаштувала фан-зустріч. Далеко не всі були раді бачити співачку у місті. Зокрема з плакатом "Харків без Лободи" вийшла 16-річна Дарина. Коли співачка побачила протестувальницю, то підійшла до неї, почала публічно принижувати та порушувати особисті кордони. Наостанок Лобода запитала у Дарини, хто ж їй заплатив за пікет.

Врешті виконавиця написала допис, де зазначила, що поважає позицію протестувальниці. Однак перепрошувати у Дарини не стала. Тим часом сама 16-річна дівчина не вірить у щирість слів Лободи.

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