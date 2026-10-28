Скандал довкола пісень Степана Гіги: його діти відреагували на звинувачення в обмані і погрози судом

Степан Гіга з дітьми / © Пресслужба Степана Гіги

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Діти народного артиста України Степана Гіги прокоментували гучний скандал довкола каверів на його пісні.

Так, непорозуміння розгорілися після концерту пам’яті виконавця, який був у березні 2026 року. До слова, тоді чимало артистів зібралося та виконували пісні Степана Гіги. Як виявилося, між співаками та родиною виконавця були певні домовленості. Зокрема, їм заборонялося виконувати потім хіти Степана Гіги. Однак деякі все ж таки це робили, що викликало невдоволення в інших.

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Діти Степана Гіги прокоментували цей скандал. Родина виконавиця наголосила, що за концерт пам’яті відповідали організатори. Діти стверджують, що не вони вели перемовини з артистами, але були переконані, що всі умови узгоджені. За їхніми словами, лише після концерту їм стало відомо, що між співаками були домовленості, про які вони не знали.

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Діти Степана Гіги прокоментували скандал довкола його пісень / © instagram.com/stepan.giga_official

«Організацією концерту памʼяті тата в Києві повністю займалися організатори, які протягом кількох років працювали з ним. Саме вони вели переговори з артистами, їхніми менеджерами та узгоджували умови участі. Ми в той час переживали найважчий період у своєму житті. Ми довірилися людям, яких давно знали, і були переконані, що всі домовленості з учасниками концерту належним чином узгоджені. На жаль, уже після концерту зʼясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою», — йдеться в повідомлені родини співака.

Діти Степана Гіги прокоментували скандал довкола його пісень / © instagram.com/stepan.giga_official

Водночас діти Степана Гіги додали, що для них пісні тата — це його багаторічна праця та спадщина, за яку вони відповідають. Разом із тим родина виконавця запевнила, що відкрита до діалогу та готова цивілізовано вирішувати всі питання.

Діти Степана Гіги прокоментували скандал довкола його пісень / © instagram.com/stepan.giga_official

«Пісні тата — це не просто відомі хіти. Це його життя, багаторічна праця і творча спадщина, за яку сьогодні відповідає наша родина. І ми ставимося до цього з великою відповідальністю. Ми відкриті до спокійного діалогу та цивілізованого вирішення всіх питань. Але дуже хочеться, щоб у цій ситуації залишалося місце для взаємної поваги», — йдеться в повідомленні родини.

Діти Степана Гіги прокоментували скандал довкола його пісень / © instagram.com/stepan.giga_official

Що відомо про скандал довкола каверів на пісні Степана Гіги

Днями співачка FIЇNKA розповіла про непорозуміння з сім’єю Степана Гіги. Артистка брала участь у концерті пам’яті та виконувала хіт «Вівтар». Однак виконавиці заборонили його співати на інших заходах. Хоч FIЇNKA й запевняє, що намагалась домовитися та пропонувала виплачувати роялі.

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Водночас артистку обурювало те, що її колега Нікіта Кісельов співає цю композицію. FIЇNKA говорить, що зверталась з цього приводу до родини Степана Гіги, але у відповідь почула, що вже йдуть суди. На зв’язок вийшов сам Нікіта Кісельов. Артист видав, що виконує всі пісні згідно з законом і отримав відповідний дозвіл від правовласника. Він також додав, що жодних судів із ними не було і не може бути.

Також скандал прокоментував і блогер Ніколас Карма. Він підтримав FIЇNKA та зазначив, що родина Степана Гіги теж розповідала йому про суд із Нікітою Кісельовим, що, як виявилося, не відповідає дійсності.

Самі ж діти співака хоч і прокоментували скандал, але про нібито суд не сказали й слова.

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