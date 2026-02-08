Скандал довкола Руслани на нацвідборі: "Суспільне" пояснило, чи порушила суддя правила

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026" / © corp.suspilne.media

"Суспільне" відреагувало на скандал довкола судді нацвідбору на "Євробачення-2026" Руслани і пояснило, чи порушила вона правила.

Річ у тім, що виконавиця в ефірі не лише виокремила свою фаворитку LELÉKA, а й відкрито закликала за неї голосувати. Проте у Мережі розгорілися бурхливі обговорення. Єврофани засумнівались, чи може суддя нацвідбору відкрито агітувати обирати конкретну фіналістку.

Тож, організатор Національного відбору "Суспільне" втрутився і прокоментував скандал. Мовник дав зрозуміти, що Руслана жодним чином не порушила правила, а лише поділилась своїми враженнями про виступ LELÉKA, чого робити не заборонено.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Під час фіналу нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA і закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2026" ряснів не лише скандалами, а й мемами. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найкумедніші жарти та пропонує їх подивитися. Наприклад, користувачі відзначили "Дію", яка героїчно витримала наплив єврофанів, та запримітили серед учасників "Кирила Буданова".