- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1226
- Час на прочитання
- 1 хв
Скандал довкола Руслани на нацвідборі: "Суспільне" пояснило, чи порушила суддя правила
Суддя нацвідбору в ефірі виокремила свою фаворитку і закликала за неї голосувати.
"Суспільне" відреагувало на скандал довкола судді нацвідбору на "Євробачення-2026" Руслани і пояснило, чи порушила вона правила.
Річ у тім, що виконавиця в ефірі не лише виокремила свою фаворитку LELÉKA, а й відкрито закликала за неї голосувати. Проте у Мережі розгорілися бурхливі обговорення. Єврофани засумнівались, чи може суддя нацвідбору відкрито агітувати обирати конкретну фіналістку.
Тож, організатор Національного відбору "Суспільне" втрутився і прокоментував скандал. Мовник дав зрозуміти, що Руслана жодним чином не порушила правила, а лише поділилась своїми враженнями про виступ LELÉKA, чого робити не заборонено.
"Під час фіналу нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA і закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2026" ряснів не лише скандалами, а й мемами. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найкумедніші жарти та пропонує їх подивитися. Наприклад, користувачі відзначили "Дію", яка героїчно витримала наплив єврофанів, та запримітили серед учасників "Кирила Буданова".