ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1226
Час на прочитання
1 хв

Скандал довкола Руслани на нацвідборі: "Суспільне" пояснило, чи порушила суддя правила

Суддя нацвідбору в ефірі виокремила свою фаворитку і закликала за неї голосувати.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Судді нацвідбору на "Євробачення-2026"

Судді нацвідбору на "Євробачення-2026" / © corp.suspilne.media

"Суспільне" відреагувало на скандал довкола судді нацвідбору на "Євробачення-2026" Руслани і пояснило, чи порушила вона правила.

Річ у тім, що виконавиця в ефірі не лише виокремила свою фаворитку LELÉKA, а й відкрито закликала за неї голосувати. Проте у Мережі розгорілися бурхливі обговорення. Єврофани засумнівались, чи може суддя нацвідбору відкрито агітувати обирати конкретну фіналістку.

Тож, організатор Національного відбору "Суспільне" втрутився і прокоментував скандал. Мовник дав зрозуміти, що Руслана жодним чином не порушила правила, а лише поділилась своїми враженнями про виступ LELÉKA, чого робити не заборонено.

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

LELÉKA / © instagram.com/suspilne.eurovision

"Під час фіналу нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA і закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цьогоріч нацвідбір на "Євробачення-2026" ряснів не лише скандалами, а й мемами. Редакція сайту ТСН.ua зібрала найкумедніші жарти та пропонує їх подивитися. Наприклад, користувачі відзначили "Дію", яка героїчно витримала наплив єврофанів, та запримітили серед учасників "Кирила Буданова".

Дата публікації
Кількість переглядів
1226
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie