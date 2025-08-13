ТСН у соціальних мережах

Гламур
216
2 хв

Скандал довкола Темляка: дружина актора прокоментувала звинувачення в насильстві та розбещенні

Довкола Костянтина Темляка розгорівся гучний скандал. Дружина актора прокоментувала звинувачення, які посипалися на адресу чоловіка.

Віра Хмельницька
Анастасія Нестерко та Костянтин Темляк

Дружина актора Костянтина Темляка, якого звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні 15-річної, прокоментувала гучний скандал, який розгорівся довкола чоловіка.

Акторка Анастасія Нестеренко визнає, що всі ці звинувачення є жахливими, а подібна поведінка є неприпустимою. Що ж стосується їхніх стосунків, то артистка дала зрозуміти, що з нічим подібним не стикалася. Тим не менш, для Анастасії було жахливо дізнатися правду про людину, з якою вона планувала спільне майбутнє.

"Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася акторка.

Допис Анастасії Нестеренко / © instagram.com/n.nstrnko

Анастасія Нестеренко не стала говорити, що відбуватиметься далі в їхніх стосунках із Костянтином Темляком. Однак артистка зазначила, що в її житті опора зникла. Тож, акторка подякувала всім за підтримку в складну хвилину.

"Дякую всім, хто поруч. Хто писав слова підтримки і не лишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли опора зникла", - додала артистка.

Скандал довкола Костянтина Темляка – що відомо

Довкола актора розгорівся гучний скандал після виходу кліпу на пісню артистів YARMAK та Jerry Heil – "З якого ти поверху неба?", де він зіграв головну роль. Колишня дівчина Костянтина Темляка зробила гучну заяву, що страждала від психологічного та фізичного насильства. Ба більше, фотографиня Анастасія Соловйова надала докази. Також вона спілкувалася з іншими колишніми Темляка, які теж страждали від насильства. Костянтин тоді визнав свою провину та наголосив, що дійсно поводився жахливо і помилявся.

Допис Анастасії Соловйової / © instagram.com/solovieva.nasty

Згодом артиста звинуватили в розбещенні неповнолітньої. Дівчина на ім'я Маргарита розповіла, що коли їй було 15, вона листувалася з Темляком. Актор надсилав їй повідомлення з сексуальним підтекстом, хоча знав про вік дівчини. Ба більше, він фотографував Маргариті свій оголений статевий орган.

Саме такі повідомлення Костянтин Темляк нібито писав неповнолітній / © instagram.com/solovieva.nasty

Врешті, на тлі цього скандалу YARMAK та Jerry Heil видалили кліп, де Костянтин Темляк зіграв головну роль.

