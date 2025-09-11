Скандал довкола Темляка: ексдівчину актора визнали потерпілою у справі про домашнє насильство

Костянтин Темляк / © instagram.com/kostiatemliak

Колишню дівчину актора Костянтина Темляка, яка звинуватила його в домашньому насильстві, офіційно визнали потерпілою в кримінальній справі.

Про це у своєму Facebook оголосила юридична компанія, яка представляє інтереси фотографки Анастасії Соловйової. Зазначається, що були проведені першочергові свідчі дії. Юридична компанія зібрала факти, що свідчать про насильство з боку Темляка над його колишньою дівчиною, а також іншими жінками. Окрім того, поліції передали матеріали, що вказують на ймовірне розбещення актором неповнолітньої.

До слова, раніше в поліції повідомляли, що вже розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 126-1 Кримінального кодексу України. Також правоохоронці проводять перевірку щодо інших ймовірних злочинів, які могли бути скоєні актором.

Скандал довкола Костянтина Темляка – що відомо

У серпні довкола актора Костянтина Темляка розгорівся гучний скандал. Колишня дівчина артиста заявила, що страждала від домашнього насильства. Фотографка Анастасія Соловйова показала докази – їхнє листування, де актор грубо з нею спілкувався, а також відео, де Темляк в стані сп'яніння неадекватно поводився. За словами колишньої дівчини Костянтина, він її повністю контролював: від фото, які вона публікує, до одягу, який обирає. Також Анастасія нібито мала дотримуватися низки правил, аби уникати сварок.

Згодом Соловйова приголомшила ще одним зізнанням. Вона розповіла, як до неї звернулася дівчина, на ім'я Маргарита. Та стверджувала, що листувалася з Темляком, коли їй було 15, і він знав про її вік. Артист надсилав дівчині повідомлення з сексуальним підтекстом, а також фото оголеного статевого органу. Маргарита показала скрини їхнього листування.

Поліцейські вже відреагували на скандал та проводять досудове розслідування.