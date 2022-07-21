Скандал довкола YUNA-2022: статуетку отримала співачка, яка після 2014 року виступала в Росії

У номінації "Інший формат" 2022 року перемогу здобула українська співачка DaKooka, справжнє ім'я якої Катерина Єрьоменко.

Та користувачі Мережі одразу ж обурилися через перемогу Катерини. Адже, як виявилося, виконавиця після 2014 року й далі продовжувала свою концертну діяльність в Росії. Зокрема, 2017 року зірка виступала у низці російських міст.

Фото: daKooka/Facebook

Ба більше, знаменитість скасовувала свої концерти в Україні, адже на ті дати мала виступати в РФ.

Тому її перемога у номінації "Інший формат" викликала шквал критики. Співзасновник і генпродюсер премії Павло Шилько прокоментував цей інцидент в ефірі радіо "Промінь". Він зазначив, що оргкомітет буде розбиратися з цим. Якщо ж DaKooka порушила регламент YUNA, то її перемогу скасують. Утім, Шилько здивований, чому скандал виник лише зараз, а не тоді, коли виконавицю номінували.

"Ми все перевіримо, після того будемо спілкуватися з компанією Deloitte, і буде прийняте рішення. Якщо за регламентом вона порушила, то звісно, вона не має права її отримати", - зазначив Шилько.

Тим часом один із членів журі YUNA-2022, журналіст Сергій Кане, теж прокоментував перемогу DaKooka.

"Це був останній раз, коли я погодився голосувати. Якщо коротко, я просто не хочу бути в одному ряду з купою авторитетних відеоблогерів, квиткарів, керівників холдингів, завдяки яким у категорії "Інший формат" у 2022 році перемагає DaKooka", – написав Сергій у своєму Facebook.

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