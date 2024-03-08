Скандал Христини Соловій і Маші Єфросиніної: Мережа вибухнула мемами після інтерв'ю

На публічну сварку українці відреагували по-різному.
Днями українська співачка Христина Соловій та ведуча Маша Єфросиніна розгорнули палку дискусію просто посеред інтерв'ю.
Так, співачка заявила, що українці є занадто толерантними до тих зірок українського шоубізнесу, які донедавна "будували культурні мости між Росією та Україною" і "розмивали кордони України". Зокрема, розмовляли російською мовою у публічному просторі й мовляв, тепер на їхніх "руках, душі й серці завжди буде кров українців". У відповідь інтерв'юерка назвала Соловій "аутсайдеркою" протягом останніх 10 років й зазначила, що раніше більшість українських артистів працювали на запит аудиторії. І додала, що останні 5 років вона вела програми на ТВ українською. Після цього артистка демонстративно поаплодувала Єфросиніній.
Цей фрагмент з інтерв'ю викликав серед юзерів в Мережі неабиякий резонанс. У соцмережах розгорнулися палкі дискусії стосовно мовного питання. Так, українці навіть віднайшли архівні дописи Христини з репостами публікацій з російських пабліків. Щоправда, це було 2013 року. А Маші дорікнули за її вислови про артистів, які раніше працювали на запит російської аудиторії.
Також після провокативного інтерв'ю не залишилася поза увагою стосунки Соловій з Сергієм Жаданом. Зокрема, цій темі у Мережі присвятили також безліч мемів. До слова, згадали і рокгурт письменника "Жадан і Собаки".
Деякі користувачі попросили повне відео дискусії публічних людей. На це Маша Єфросиніна та Христина Соловій відреагували згодою, але висунули одну важливу умову.
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