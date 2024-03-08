Скандал Христини Соловій і Маші Єфросиніної: Мережа вибухнула мемами після інтерв'ю

Днями українська співачка Христина Соловій та ведуча Маша Єфросиніна розгорнули палку дискусію просто посеред інтерв'ю.

Так, співачка заявила, що українці є занадто толерантними до тих зірок українського шоубізнесу, які донедавна "будували культурні мости між Росією та Україною" і "розмивали кордони України". Зокрема, розмовляли російською мовою у публічному просторі й мовляв, тепер на їхніх "руках, душі й серці завжди буде кров українців". У відповідь інтерв'юерка назвала Соловій "аутсайдеркою" протягом останніх 10 років й зазначила, що раніше більшість українських артистів працювали на запит аудиторії. І додала, що останні 5 років вона вела програми на ТВ українською. Після цього артистка демонстративно поаплодувала Єфросиніній.

Маша Єфросиніна та Христина Соловій

Цей фрагмент з інтерв'ю викликав серед юзерів в Мережі неабиякий резонанс. У соцмережах розгорнулися палкі дискусії стосовно мовного питання. Так, українці навіть віднайшли архівні дописи Христини з репостами публікацій з російських пабліків. Щоправда, це було 2013 року. А Маші дорікнули за її вислови про артистів, які раніше працювали на запит російської аудиторії.

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Також після провокативного інтерв'ю не залишилася поза увагою стосунки Соловій з Сергієм Жаданом. Зокрема, цій темі у Мережі присвятили також безліч мемів. До слова, згадали і рокгурт письменника "Жадан і Собаки".

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Меми про Христину Соловій, Сергія Жадана та Машу Єфросиніну

Деякі користувачі попросили повне відео дискусії публічних людей. На це Маша Єфросиніна та Христина Соловій відреагували згодою, але висунули одну важливу умову.

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