Скандал на концерті Павліка: дружина співака заявила, що його змушували колоти адреналін

Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою / © instagram.com/repyahovakate

Реклама

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова розкрила нові деталі гучного інциденту, який стався під час виступу артиста в Палаці «Україна».

Днями після концерту вона вже заявляла про приниження та психологічний тиск з боку організаторів. Тоді адміністрація майданчика публічно перепросила. Втім, за словами Реп’яхової, ситуація була значно серйознішою, ніж здавалося спочатку.

Як стверджує блогерка, просто під час виступу концерт несподівано зупинили, хоча жодного антракту не планувалося. Причиною, за її словами, стала вимога організатора вколоти співакові адреналін нібито через проблеми з голосом — попри те, що сам артист почувався й звучав добре, й до того ж переніс серйозну операцію на серці.

Реклама

«Віктор Франкович тільки розслабився, почав отримувати задоволення від концерту і в цей момент концерт просто зупиняють. І починається абсурд. З нього намагаються зробити людину, яка „погано працює“, і навʼязати це відчуття. Людині, яка 40 років на сцені. Організатор приблизно після цієї пісні зупиняє концерт (антракту не мало бути) і каже Віктору Павліку: „Ти жахливо співаєш. Я викликав лікаря, будемо колоти тобі адреналін“. Адреналін!» — шокувала дружина і директорка музиканта.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Після інциденту, за словами Реп’яхової, з нею намагалися домовитися, однак вона відмовилася замовчувати ситуацію. Блогерка заявила, що має відеодокази та наполягатиме на відповідальності всіх причетних. Зокрема, вимагає звільнення команди й керівника Палацу «Україна».

«Вони не на ту людину натрапили. Я не буду мовчати. Я не буду покривати це, як це роблять деякі. Бо саме мовчання і породжує те, що відбувається. Людина безкарна, людина вважає, що Палац — це його власність. Це записано у мене на відео! А мені каже, що я нуль: „Женщина выполняйте свои обязанности дома“. Я вважаю, що буде правильно, якщо він сам збере свої речі і піде з цього прекрасного Палацу, який ні в чому не винен. А якщо ні — всі відео завжди чекають у галереї мого телефону. І, до речі, це стосується не лише однієї людини. Уся команда, яка поруч і продовжує це покривати, — також несе відповідальність. Виконавчий директор, який намагався зі мною домовитися і багато інших людей», — підсумувала Катерина.

