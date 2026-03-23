Скандал на концерті Павліка: його дружину звинуватили у провокації й розкрили наміри організаторів

Співачка Анна Завальська стала на захист Палацу «Україна» й організаторів, серед яких був її чоловік-саундпродюсер.

Віктор Павлік з дружиною Катериною Реп'яховою / © instagram.com/repyahovakate

Скандал довкола ювілейного концерту Віктора Павліка в Палаці «Україна» набирає нових обертів. Свою позицію публічно озвучила співачка Анна Завальська, яка стала на бік організаторів шоу та команди майданчика.

Артистка, зокрема, підтримала свого чоловіка — саундпродюсера концерту Дмитра Саратського — і заявила, що інформація про інцидент, яка шириться в Мережі, не відповідає дійсності. За її словами, події за лаштунками були перекручені, а сам виступ Павліка став важливою подією після тривалої паузи в кар’єрі.

«Я серед тих, хто знає цю ситуацію не з публічних постів і заяв, а зі слів людей, які створювали концерт Віктора Павліка і будували процес зсередини. І саме тому не можу промовчати, коли зараз формується хибна картина, яка має мало спільного з реальністю. Віктор Павлік — легенда і неймовірний артист, який вперше за 10 років зміг вийти на велику сцену Національного палацу мистецтв "Україна" з сольним концертом!» — наголосила Завальська у Facebook.

Водночас вона звинуватила дружину й директорку артиста — Катерину Реп’яхову — у свідомому загостренні ситуації. За словами співачки, поведінка блогерки за лаштунками була емоційною та конфліктною, а дії — радше провокативними, ніж спрямованими на захист інтересів чоловіка.

«За кулісами після конфлікту поведінка дружини народного артиста мала вигляд не як "боротьба за гідність", а як усвідомлена провокація. З її боку в процесі підготовки було системне загострення стосунків з командою: емоційний тиск, ультимативний тон і створення конфлікту там, де всі працювали на високий результат. Хіба не очевидно: коли в критичний момент хтось не стабілізує ситуацію, а навпаки розхитує її ще більше, то це вже не самозахист. Це зовсім про інше», — заявила вона.

Завальська також підкреслила, що у цій ситуації, на її думку, було порушено професійну етику. Вона зауважила, що внутрішні робочі процеси не варто виносити у публічний простір у перекрученому вигляді, адже це лише поглиблює конфлікт.

Окремо артистка прокоментувала й скандальний антракт під час концерту, коли, за словами Катерини, її чоловікові хотіли вколоти адреналін у голосові зв’язки. Анна говорить, що це було «професійне рішення саундпродюсера й продюсера», ухвалене для збереження голосу виконавця та успішного завершення виступу, зокрема з урахуванням телезнімання.

«Такі історії завжди показові, бо проявляють тих, у кого єдиний спосіб досягати свого і задовольняти власні амбіції — лише через тиск, конфлікт і публічне знецінення інших. Можна називати такі гучні заяви "правдою", а можна — спробою переписати реальність під власний сценарій. Я бачу друге і бачу істерію, масштаб якої не відповідає дійсності», — підсумувала свою думку Завальська.

До слова, сам Палац «Україна» вже публічно перепросив у команди артиста й визнав свої помилки.

