Скандал на "Міс Україна": конкурс "Міс Україна Всесвіт" провів ребрендинг, аби "відокремитися від бруду"

Навколо конкурсу краси "Міс Україна" розгорівся чималий скандал після того, як у Мережі викрили зв'язки учасниць з росіянами.

Через гучне обговорення "під удар" потрапив і ще один конкурс - "Міс Україна Всесвіт". Скандал колег спричинив чутки про недобросовісність представниць іншого змагання, що викликало обурення в організаторів.

Тож, аби "відокремитися від бруду", комітет конкурсу "Міс Україна Всесвіт" прийняв рішення провести ребрендінг та змінити назву. У комітеті завили, що не поділяють цінності "Міс України" та виступають проти зв'язків з представниками країни-агресорки.

"Тепер ми — "Міс Всесвіт Україна". У зв'язку з черговим скандалом, що стався з нашими "колегами", ми прийняли важливе рішення — провести ребрендинг. Просимо поширити цей пост, щоб допомогти нам відокремитися від бруду, до якого ми не маємо відношення та цінностей, які ми не поділяємо. Ми бойкотуємо: будь-які види сексуальних домагань, непрофесіоналізм, зв'язки з країною-окупантом, неетичні вислови щодо учасниць конкурсу", - йдеться в офіційному зверненні організаторів "Міс Україна Всесвіт".

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" провів ребрендинг

Також комітет конкурсу зауважив, що вони продовжують говорити про війну в Україна на міжнародній арені. Тож, змінивши назву, "Міс Всесвіт Україна" сподіваються більше не асоціюватися зі скандальним конкурсом колег.

"Вже 17 років ми працюємо з метою с прославляти Україну та надати голос жінкам нашої країни на міжнародній арені.

Ми маємо високу репутацію у світі, у нас теплі відносини з Miss Universe, ми щорічно витрачаємо великі кошти і сили на підготовку до "Міс Всесвіт", про що свідчать наші перемоги та міжнародна преса. Минулого року наш національний костюм "Воїн світла" — символ незламності українського духу — отримав 1 місце на "Міс Всесвіт" та сколихнув усі міжнародні ЗМІ, нагадавши всім про війну в Україні. В нас вже були всі можливі призові місця, окрім першого. Над чим ми працюємо! Щоб відтепер ніколи дії колег не асоціювалися з нашим конкурсом, ми змінюємо назву нашого конкурсу на "Міс Всесвіт Україна" / "Miss Universe Ukraine". Ми хочемо і далі мати можливість прославляти Україну на міжнародній арені та розповідати правду про війну", - написали у "Міс Всесвіт Україна".

Скандал навколо "Міс Україна"

Скандал навколо одного з найвідоміших українських конкурсів краси розгорівся після того, як у Мережі знайшли зв'язки учасниць конкурсу з РФ. Так, блогер Андрій Лузан оприлюднив інформацію про те, що деякі претендентки на корону вже давно не живуть в Україні, спілкуються з росіянами та навіть надають ексорт-послуги.

Зокрема, блогер викрив одну з фавориток змагання Ксенія Магеру, яка замовчує повномасштабну війну в Україні, а також свого часу брала участь у заходах у Кремлі.

Також з'ясувалося, що ще одна учасниця Ірині Піляєва зустрічається з відомим російським ресторатором Олександром Орловим, який колись був організатором конкурсу краси.

"Це тільки частина інформації про учасниць. Багато хто з них, зі слів колег у модельних агенціях, відвідує тусовки російських олігархів у Куршавелі у якості ескортниць", - написав Лузан.

Скандал з учаницями "Міс Україна"

Організатори "Міс Україна" також відреагували на скандал та повідомили, що перевірять учасниць на предмет взаємодії з громадянами РФ. Пізніше у комітеті повідомили, що в результаті перевірки все ж таки інформація підтвердилася. Щоправда, імена учасниць, які вибули, у "Міс Україна" не повідомили.

"За результатами досліджень, проведених спеціальною етичною групою, повідомляємо, що зазначені неетичні факти щодо учасниць конкурсу, на жаль, підтвердились. Тому комітет вимушений виключи трьох учасниць зі складу конкурсу. Важливо, що ми прийняли таке рішення лише ретельно перевіривши надані факти", - йдеться в заяві.

Заява комітету "Міс Україна"

Пізніше конкурсантка Поліна Сурай розповіла, що під час інтерв'ю з організаторами, її не запитували, чи має вона відношення до РФ, Натомість цей пункт був прописаний у контракті на участь - за правилами учасниці не мали права мати будь-який зв'язок з країною-агресоркою.

Нові подробиці скандалу довкола конкурсу Міс Україна: коментарі учасниць

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