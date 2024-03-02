Скандал на "Міс Європа": куплене перше місце Росії та цькування українки представницею Білорусі

Модель Мілена Мельничук, яка цьогоріч була представницею від України на "Міс Європа-2024", шокувала подробицями участі у конкурсі.

Так, конкурс краси відбувся у Бейруті, Лівані. В інтерв'ю Славі Дьоміну українська представниця зізналася, що їхала до Європи, щоб ще раз нагадати про злочини країни-агресорки. І додала, що всі витрати покривала за власний кошт. Зокрема, Мілена на все витратила близько 5 тис. євро (150-200 тис. грн).

Серед конкурсанток були росіянка та білоруска. За словами Мельничук, весь період перебування у Лівані на конкурсі вона вперто ігнорувала представницю з РФ Розу Гадієву. Втім, найперший конфлікт відбувся саме з білоруською представницею Іриною Максимович, яка називала українку "малолітка" і загалом агресивно до неї ставилася.

Мілена Мельничук. Фото: Instagram Мілени Мельничук

"Ми з росіянкою вдавали, що нас не існує одна для одної. Жах почався, коли приїхала білоруска. Вона відразу агресивно почала ставитися до мене, казати, що я малолітка. Одне з перших запитань, які вона мені поставила: "Ти хто? А скільки ти заробляєш?". Я їй відповіла, вона каже: "Ой, ні. Ти тупа малолітка. Ти не можеш скільки заробляти. Давай, затули ротик і не будеш дорослим тіткам розповідати", - поділилася Мілена.

Окрім того, українська представниця зазначила, що ліванський хореограф на "Міс Європа-2024" називав її "хохлушкою". На обурення українки зреагувала білоруска Максимович, яка почала кричати: "Закрий рот, тебе дуже багато, ти всіх з*д*вбала зі своєю війною". Про таку поведінку конкурсанток Мілені заборонили розповідати у себе в фотоблогу й погрожували "дуже великими проблемами".

Мілена Мельничук. Фото: Instagram Мілени Мельничук

Абсурдним є те, що переможницею "Міс Європа-2024" стала саме росіянка, уродженка Казані, Роза Гадієва, а третє місце посіла скандальна представниця з Білорусі Ірина Максимович. Мельничук запевняє, що перше місце Мінкульт РФ викупило за 20 тис. євро, а Білорусь своє – за 5 тис. євро. Учасниці цинічно вихвалялися цим у гримерках. Своєю чергою, Україна ввійшла до ТОП-5.

Після фіналу білоруску Ірину Максимович знову довелося всім вгамовувати, адже в автобусі вона вкотре накинулася на українку, ймовірно, у нетверезому стані: "У тебе війна? А х*лі ти цицьками трусиш на конкурсі краси?".

Також Мельничук розповіла подробиці підготовки представниць з ворожих країн. Так, за її словами, росіянка надавала президенту РФ Путіну звіт про витрачені кошти на конкурсне вбрання (близько 2 млн грн), щоб той їх повернув. До того ж Гадієва нібито сфальсифікувала свій вік: замість 38 років на "Міс Європа-2024", їй приписали 30.

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