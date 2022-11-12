Скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2023": конкурсант відмовився від участі і розсекретив, хто пройшов у фінал

Учасник гурту Cloudless Юрій Каналош, відомий під псевдонімом Lue Bason поділився емоційним відео.

На сторінці в Instagram музикант поділився відеозверненням, у якому розповів, що цьогоріч втретє подавався на Національний відбір на "Євробачення-2023". Втім, каже Юрій, це рішення було імпульсивним і він про нього пожалкував.

"Я головою не думав. І я це зрозумів лише після того, як пройшов онлайн кастинг, онлайн-відбір для шорт-листу. Мені дуже не сподобався вайб на онлайн відборі. Я себе знов відчув отим хлопчиком з села, якому роблять послугу. Який має бути дуже вдячним, що його тут слухають. "Суспільне", коли ви зрозумієте, що учасники вам роблять послугу? Ви не платите за їхні пісні. Навіть деякі учасники самі платять за їхні номери на Нацвідборі. а ви ставите себе на п'єдестал" – обурюється артист.

Також Lue Bason образило те, що він просив організаторів Нацвідбору "Суспільне" повідомити йому одразу, чи пройшов він у фінал, щоб мати час підготуватися. Втім, йому жодної відповіді досі не дали. Натомість, каже музикант, деякі з тих артистів, які подавалися на участь у Нацвідборі, вже знають, що пройшли до фіналу.

"Мене дуже бісить. Скажу чесно. Я знаю, що деякі учасники вже знають результат. Такі учасники як Jerry Heil та KRUTЬ, які теж проходили онлайн кастинг, вже знають, що вони в Нацвідборі. Просто ця неповага… Окей, навіть якщо не пройшов, ну чому б не сказати, щоб я міг закрити для себе оці двері", - каже артист.

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Має Юрій претензії й до суддів минулорічного Нацвідбору, де він брав участь у складі гурту Cloudless. Зокрема, музиканта обурило, що протягом усього виступу колективу членкиня журі Джамала дивилася у телефон, або спілкувалася з іншим суддею і зовсім не слухала його виступ:

"Протягом нашого виступу Джамала теренькала з Лодигіним, практично весь виступ, або сиділа в телефоні. Це видно на відео. Ти мені ставиш найнижчий бал і ти навіть не дивилася мій виступ. Це просто наглість і свинство. Якщо я тобі не подобають як людина і ти мене судиш по тому, тоді ти в журі не можеш сидіти", - каже Lue Bason.

Також він зазначив, що нечесно його судила й Тіна Кароль, яка минулоріч теж сиділа у журі Нацвідбору. Враховуючи все, що озвучив Юрій, він вирішив відмовитися цьогоріч від участі у Нацвідборі і зняв свою кандидатуру:

"Я розумію, що цьогорічний відбір не буде інакшим. Різниця буде лише в тому, що вони, можливо, не спаляться, як минулого року. Ви всі бачили, що було минулого року. Що це була пряма фальсифікація голосів. Я не знаю, який результат цьогорічного Нацвідбору. Чи пройшов я до шорт-листа чи ні, тому що мені ніхто нічого не сказав. Я не хочу брати участь більше. Я розумію, що я не хочу", - рішуче сказав артист.

Нагадаємо, що до цього співачка Katya Chilly повідомила, що її пісню знову не взяли на Нацвідбір на "Євробачення-2023".

Зазначимо, що раніше Суспільне" оприлюднило лонглист з 36 українських виконавців, які претендують пройти до фіналу Нацвідбору. Імена фіналістів організатори Нацвідбору обіцяли оголосити не пізніше, ніж 17 листопада.

Фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.

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