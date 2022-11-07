Скандал на нацвідборі на "Євробачення-2023": у Мережі розкритикували склад журі

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" оприлюднили імена артистів, які цьогоріч займуть крісла журі.

Вперше за історію нацвідбору українці самі обирали кандидатів за допомогою голосування у "Дії". Лідерами стали Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Після оприлюднення результатів голосування одразу знайшлися невдоволені.

Найбільше користувачі у коментарях під дописом на офіційній сторінці "Євробачення Україна" в Instagram критикували кандидатуру Тараса Тополі. Зокрема, на думку юзерів музикант не зможе об'єктивно оцінювати учасників, адже він не має жодного відношення до пісенного конкурсу.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

Яке відношення має Тарас Тополя до "Євробачення"?

А до чого тут взагалі Тополя? Навіщо? Тільки тому, що він така зараз популярна особистість у формі?

Також користувачі обурилися, що серед членів журі немає співачки Тіни Кароль. Вони навіть пропонують зробити її четвертою суддею, адже у неї з Юлією Саніною був незначний відрив.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Чому Тіні Кароль також не округлили до 16%, там же мінімальний відрив, 0,03 і 0,01!? Що це за така математика, не зрозуміла? Мало бути у Джа, Юлі і Тіни по 16, у Тополі 17, значить потрібно щоб 4 журі на нацвідборі, а не брати відкидати Тіну Кароль, і не справедливо навіть у цьому так округляти...

Поставте ще 4 крісло, щоб у журі нацвідбору була ще Тіна Кароль

Знайшлися й ті, які запропонували повністю змінити склад журі. На думку деяких користувачів, кандидатів обрали не об'єктивно, адже то було не голосування, а битва фанів.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Це звичайно круто, що зробили таке голосування, але тут була справжня битва між фанатами цих артистів. Моя вам порада, наступного разу приховуйте результати голосування до його закінчення, лише тоді нехай вони з'являються, щоб все було чесно

А де Руслана? Де Данилко? Де Калуш?

Утім, були й ті, хто був цілком задоволений результатами голосування. Користувачі тішилися, що у складі журі будуть нові обличчя – Юлія Саніна і Тарас Тополя.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тарас Тополя у журі - це буде щось цікаве. Людина ще не пов'язана з "Євробаченням", але це розбавлятиме Джа і Юля з досвідом. Зібралося три людини з різними оптиками, з різних жанрів, троє з чудовим вокалом

Дуже рада за такий склад

Гідна трійка!

Зазначимо, нині Саніна, Тополя та Джамала мають підписати договір із "Суспільним мовником", аби приєднатися до команди нацвідбору. Раптом хтось із них відмовиться, то його місце займе наступний кандидат за результатами голосування. Тарас Тополя вже підтвердив своє суддівство.

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