Скандал на Нацвідборі "Євробачення-2024": одна з фіналісток зняла свою кандидатуру з голосування

Одна з фіналісток Нацвідбору на "Євробачення-2024", співачка SKYLERR раптово зняла свою кандидатуру з голосування.

Про це артистка повідомила на сторінці в Instagram. За словами виконавиці, вона прийняла таке рішення, адже не вірить у прозорість і чесність голосування:

"Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про усіх нас. Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно. Я розумію, що це велика система, це збій і у всіх однакові умови, але знову ж таки, я за голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті", - пояснила SKYLERR.

Фіналістка нацвідбору на "Євробачення-2024" SKYLERR / Фото: instagram.com/skylerr_official

Артистка також додала, що їй не цікаво брати участь у "піар-перегонах, які склались через цю ситуацію" з застосунком "Дія". Разом з тим співачка подякувала всім, хто був долучений до створення її номеру для Нацвідбору, та організаторам конкурсу.

Зазначимо, що рішення SKYLERR підтримала й інша фіналістка Нацвідбору на "Євробачення-2024", співачка ANKA: "Зайка ти краща, завжди за тебе!" – написала артистка.

Наразі SKYLERR єдина з учасників Нацвідбору, які публічно зняли свою кандидатуру з голосування.

Нагадаємо, що коли українці мали голосувати за свого фаворита на Нацвідборі на "Євробачення-2024", у роботі "Дія" стався масовий збій. Віддати голос за фіналіста можна було лише в застосунку, втім зробити це єврофани так і не змогли. Як пишуть українці, комусь вдалося проголосувати, хтось пожалівся, що "Дія" досі не працює. У когось працює з перебоями. Врешті голосувати за фаворита українці можуть до сьогодні, 4 лютого, до 19:05. Саме у цей час лінії для голосування закриються і буде оголошений представник України на "Євробачення-2024".

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