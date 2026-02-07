Скандал на нацвідборі на "Євробачення-2026": Jerry Heil заявила, що її номер не покажуть повністю

Jerry Heil

Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" тільки-но розпочався, а вже розгортається перший скандал.

Співачка Jerry Heil обурилась роботою технічного відділу нацвідбору. Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею CATHARTICUS (prayer), говорить, що її номер не буде повноцінним. Артистка поділилась, що в записі мали показати спеціальні прилади, які ламались іскрились та створювали ефект колапсу. Проте у фінальній версії запису цього не буде.

"В етері ви не побачите мій номер повноцінним — таким, яким його створили режисери. Першим моїм запитанням по поверненню зі сцени в партер було "чи показали на екранах прибори?". Ці електроприбори — це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу. Валерія, співрежисерка номеру, сказала, що ні. Не показали", - говорить артистка.

Jerry Heil обурилась, адже без цього її номер буде не таким, який мав бути. Тож, телеглядачі побачать іншу картинку. Також співачка зазначила, що їй обіцяли розкадровку, проте цього так і не сталось. Тож, Jerry Heil після свого виступу покаже відео, яким він мав бути, для порівняння.

"Щоразу на репетиціях команда нацвідбору нам обіцяла, що потім розкадрують, "зараз вже не встигаємо", але цього так і не сталося. Ви побачите те, що увійшло в етер і паралельно побачите мою публікацію, щоб зрозуміти, що бачили глядачі в залі", - підсумувала артистка.

