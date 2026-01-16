Скандал на нацвідборі на "Євробачення-2026": одну з фіналісток запідозрили у співпраці з росіянином

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

Одну з фіналісток Національного відбору на "Євробачення-2026" Valeriya Force, справжнє ім'я якої Валерія Симулик, запідозрили у співпраці з росіянином.

Лише 15 січня учасники нацвідбору провели жеребкування та представили конкурсні пісні. Та після цього довкола однієї з фіналісток розгорівся гучний скандал. Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином вже після початку повномасштабної війни.

Відповідну інформацію оприлюднив блогер-пліткар Богдан Беспалов у своєму Telegram-каналі. Йдеться про звукорежисера та саундпродюсера D.Woo, у профілі якого в Instagram вказано, що він живе в РФ та співпрацює з росіянами, серед яких і Льоша Свік, який підтримує війну та політику путіна.

У співпраці саме з цим росіянином запідозрили Valeriya Force

До слова, 2024 року, коли Valeriya Force випустила альбом My Dark Side, то D.Woo публікував в Instagram інформацію про платівку артистки. Окрім того, в одній зі сторіз звукорежисера містилась пісня виконавиці. Він позначив її профіль.

Росіянин нібито публікував дописи з відміткою Valeriya Force

Окрім того, на сторінці Instagram D.Woo в одному з дописів вказувалось, що він співпрацює з артисткою Vesta.

У профілі росіянина вказано, що він співпрацював зі співачкою Vesta

Саме такий псевдонім раніше був у Valeriya Force, що можна помітити на її YouTube-каналі.

Такий псевдонім раніше був у Valeriya Force

Зараз звукорежисер видалив цю інформацію зі свого Instagram. Тим часом сама Валерія скандал, що розгорівся довкола неї, не коментує.

Нагадаємо, 15 січня відбулося жеребкування, після якого стало відомо, в якому порядку виступатимуть фіналісти нацвідбору. Також саме тоді учасники й представили свої конкурсні пісні. До речі, одна з фіналісток неочікувано не з'явилась на жеребкуванні і пояснила чому.