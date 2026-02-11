ТСН у соціальних мережах

Скандал на нацвідборі з Jerry Heil: у "Суспільному" пояснили, чому її номер не показали повністю

Jerry Heil скаржилася, що її номер у фіналі нацвідбору показали не весь. Мовник пояснив, через що так сталося.

Jerry Heil

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

У ”Суспільному” пояснили, чому номер співачки Jerry Heil у фіналі Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс ”Євробачення-2026” не показали повністю.

Артистка жалілася, що її виступ на конкурсі був неповноцінним. Виконавиця говорила, що в записі мали показати спеціальні прилади, які ламалися, іскрилися, падали і створювали ефект колапсу. Проте в ефірі цього не було. “Суспільне” в коментарі nv.ua пояснило, що це насправді був доволі ризикований прийом, про що Jerry Heil попереджали. За словами мовника, щоб досягти потрібного ефекту, необхідно було використати реквізит у значно більшій кількості, а також монтаж, що суперечить формату.

“Креативний продюсер нацвідбору Герман Нєнов під час репетицій неодноразово звертав увагу команди артистки, що це ризикований прийом для телевізійного знімання. Для досягнення потрібного ефекту в кадрі потрібен був реквізит у більшій кількості, іншого розміру та кольору, збільшення кількості піротехніки, а також монтаж, що суперечить прямоефірному формату”, — говорить мовник.

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Jerry Heil / © instagram.com/thejerryheil

Щодо розкадрування, то це, як говорять у “Суспільному”, теж було неможливо зробити. Хоча нацвідбір і показують у записі, але однаково знімання відбуваються з дотриманням прямоефірного формату. Тож розкадрування після концерту нівелює принцип живого виступу.

“Зміна розкадрування після концерту неможлива, оскільки це нівелює сам принцип живих виступів на “Євробаченні”, — додає мовник.

Нагадаємо, нещодавно мама Jerry Heil після скандалу з нацвідбором зробила заяву. Вона засумнівалася у прозорості конкурсу.

