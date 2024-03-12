Скандал на "Оскарі-2024": з міжнародної телеверсії вирізали перемогу фільму "20 днів у Маріуполі"

Минулого року у відповідній номінації переміг скандальний фільм "Навальний", але для нього знайшлося місце у скороченій версії.

Зі скороченої міжнародної телеверсії урочистої церемонії "Оскар-2024" неочікувано вирізали момент нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" та потужну промову режисера Мстислава Чернова.

Про це повідомляє "Суспільне". Зокрема, на телеканалі "Суспільне культура" 11 березня мав відбутися повторний показ церемонії вручення кінонагород. Організатори "Оскара" надіслали скорочену телеверсію заходу. Утім, "Суспільне" повідомляє, що звідти вирізали момент нагородження статуеткою фільму "20 днів у Маріуполі". Телеканал вирішив транслювати повну версію, аби глядачі ще раз могли побачити перемогу України.

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

"Команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - обурилася команда "Суспільного".

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Associated Press

Зазначимо, минулого року у відповідній категорії переміг фільм "Навальний". Для стрічки про росіянина і політичної промови його дружини Юлії Навальної місце в міжнародній телеверсії знайшлося.

Нагадаємо, "Оскар-2024" відбувся у ніч проти 11 березня. Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" від Мстислава Чернова виборола заповітну статуетку та принесла Україні першу в історію кінонагороду.

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