Скандал на "Євробаченні-2024": Ізраїль змінить конкурсну пісню, аби не потрапити під дискваліфікацію

Ізраїль погодився змінити текст конкурсної пісні співачки Еден Голан або ж обрати іншого представника на "Євробачення-2024", аби не потрапити під дискваліфікацію.

Загалом, організатори міжнародного пісенного конкурсу були налаштовані усунути ізраїльську учасницю, адже в її композиції October Rain ("Жовтневий дощ") виявили політичний підтекст. На думку оргкомітету, у рядках пісні "не залишилося повітря, щоб дихати" і "вони всі були хорошими дітьми, кожен з них" йдеться про атаку ХАМАСу на Ізраїль. "Європейська мовна спілка" (ЄМС) переконана, що в композиції нагадувалося про те, як бойовики ХАМАСу в жовтні минулого року вбивали та викрадали людей, що були на музичному фестивалі в NOVA, пише Reuters.

Організатори "Євробачення" заявили, що в конкурсній пісні не може бути жодного політичного підтексту, адже це поза правилами конкурсу. Ізраїлю запропонували змінити рядки композиції, інакше ж буде дискваліфікація.

Учасниця від Ізраїлю на "Євробачення-2024" Еден Голан / Фото: eurovision.tv

Спочатку країна відмовлялася бодай щось змінювати. Врешті, після звернення президента Ізраїлю Ісаака Герцога, національна телерадіокомпанія Kan таки погодилася переглянути трек.

Наразі країна має два варіанти. Перший – це змінити текст пісні October Rain. Другий – відправити на "Євробачення-2024" фіналістку нацвідбору, яка посіла друге місце з піснею Dance Forever. Утім, текст її композиції теж буде переглянутий.

Нагадаємо, тим часом від України на конкурс поїде дует співачок alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Тривалий час у букмекерських прогнозах вони посідали перше місце. Утім, в українок з'явився неочікуваний конкурент, який обігнав артисток в рейтингах букмекерів.

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