Скандал на "Євробаченні-2024": поляки обурені представницею і звинуватили її в нечесній перемозі

У Польщі розгорівся гучний скандал через співачку Luna, яка представлятиме країну на музичному конкурсі "Євробачення-2024".

Зокрема, країна визначилася з представником 19 лютого. На пісенній арені у Мальме Польщу представлятиме 24-річна співачка Luna з піснею The Tower. Саме її обрало польське професійне журі. До слова, в Польщі глядачі не беруть участі у голосуванні за артиста, який представлятиме країну на "Євробаченні".

Утім, як виявилося, чимало поляків були обурені вибором професійного журі. Luna звинуватили в нечесній перемозі, мовляв, її батько, який нібито є власником найпопулярніших місцевих харчових брендів Dawtona, заплатив за перше місце доньки. Виконавицю також критикують, що її пісня посередня та не може претендувати на хороший результат у Мальме. Тож, чимало поляків у соцмережах Luna пишуть, що замість неї до Мальме має поїхати інша учасниця відбору – співачка Юстина Стечковська.

Це не наш вибір!

Ще один рік і та сама історія. Може бути пісня з атмосферою і чимось унікальним, а може бути такою, яка нічим не виділятиметься. Я була настільки наївна, що думала, що цього року буде по-іншому, але, як бачите, думка людей не має значення. Драма!

Хіба не краще було зробити гарну пісню і поїхати наступного року? Вигляд у тебе чудовий, але з цією кепською музикою нічого не доб'єшся.

На жаль, ти зовсім не гідна представляти країну... Нічим не примітна пісня загубиться в натовпі, і ніхто про неї навіть не згадає. Епічний провал!

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал довкола представниці Ізраїлю на "Євробаченні-2024". Країну представлятиме співачка Еден Голан, яка виступала в окупованому Криму та жила в Росії.

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