Скандал на "Євробаченні-2024": представницю Ізраїлю хочуть дискваліфікувати з конкуру

У пісні учасниці, яка свого часу жила в Росії та виступала в окупованому Криму, знайшли політичний підтекст.

Скандал довкола представниці Ізраїлю на "Євробачення-2024", співачки Еден Голан, розгорівся з новою силою.

Як пишуть ізраїльські видання, оргкомітет міжнародного конкурсу планує дискваліфікувати учасницю. У конкурсній пісні Голан "October rain" нібито присутній політичний підтекст.

Композицію представниця Ізраїлю наразі не презентувала. Конкурсну пісню мали оприлюднити цього тижня, однак наразі її перевіряє "Європейська мовна спілка" (ЄМС) на присутність політичного підтексту. Як пишуть місцеві видання, Голан загрожує дискваліфікація.

Еден Голан Ізраїль, "Євробачення-2024"

Ізраїльська телерадіокомпанія вже прокоментувала ймовірне виключення їхньої представниці зі списку учасників "Євробачення-2024". Вони зазначили, що не будуть змінювати текст пісні, навіть якщо їх і дискваліфікують.

Нагадаємо, довкола Еден Голан раніше вже виникав скандал. Раніше стало відомо, що вона певний час жила в країні-агресорці Росії та свого часу виступала в окупованому Криму.

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