Скандал на "Євробаченні-2024": учасника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували і пояснили чому

Після гучного скандалу на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024" представника Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували.

Такого рішення організатори конкурсу досягли після розслідувань "інциденту". Втім, його подробиці розкривати не стали, лише зазначили, що це трапилося після другого півфіналу ввечері. І додали, що у ситуації також задіяна жінка зі знімальної групи "Євробачення". Про це йдеться в офіційній заяві EBU.

"Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", - зазначили організатори.

Йост Кляйн на Євробаченні 2024. Фото: eurovision.tv

До того ж в офіційній заяві зазначається, що жодні представники з інших країн чи члени делегації на пісенному конкурсі не є причетними до скандалу.

"Цей інцидент не причетний до жодного іншого виконавця чи члена делегації. Ми дотримуємося політики нульової терпимості до неналежної поведінки на нашому заході та прагнемо забезпечити безпечне та захищене робоче середовище для всього персоналу конкурсу. Тому поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу", - додали організатори.

Тож, сьогодні, 11 травня, у фіналі конкурсу "Євробачення-2024" виступлять лише 25 країн. Редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу та повідомлятиме найважливіші новини, а також першою назве ім'я переможця "Євробачення-2024". А поки радимо ознайомитися з порядком виступу всіх конкурсантів у фіналі.

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