Скандал на "Євробаченні-2024": від Ізраїлю їде співачка, яка виступала в окупованому Криму і жила в РФ

Ізраїль визначився зі своїм представником на пісенному конкурсі "Євробачення-2024", який відбудеться у травні в Мальме.

Так, країну на музичній першості представить 20-річна співачка Еден Голан. Втім, у біографії артистки є певні скандальні факти. Зокрема, протягом 13 років Голан мешкала у країні-терористці Росії. Також виконавиця виступала в анексованому Росією Криму.

Як розповіла сама Голан ізраїльським ЗМІ, у 5 років разом з батьками співачка переїхала до Москви у зв’язку з роботою батька. Там розпочалася її співоча кар’єра. Зокрема, 2015-го артистка взяла участь у "Дитячому Євробаченні" від РФ. А вже наступного року Еден Голан поїхала до анексованого Криму, де виступала на дитячій "Новій хвилі".

Еден Голан Ізраїль, Євробачення 2024

2018-го виконавиця у складі команди російської співачки-путіністки Пелагеії брала участь у російському "Голосі. Діти".

Два роки тому Голан виїхала з РФ і повернулася до Ізраїлю. Як жалілася в одному з інтерв’ю Голан, вона зіштовхувалася у Росії з частими проявами антисемітизму:

"Навіть через 13 років я не звикла до менталітету, атмосфери й сірості. Москва — дивовижне місто, але я не можу сказати, що там мені було добре на душі", - відгукувалася Голан.

Еден Голан Ізраїль, Євробачення 2024

Свою позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України Еден Голан жодного разу публічно не оголошувала.

Нагадаємо, раніше наші представниці на "Євробаченні-2024" alyona alyona і Jerry Heil відповіли на закиди, що нечесно перемогли у нацвідборі на музичний конкурс.

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