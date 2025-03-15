Скандал на "Євробаченні-2025": Грузія збурилася через свою представницю з проросійськими поглядами

Представниця Грузії на "Євробаченні-2025" опинилася в епіцентрі скандалу.

Так, нещодавно співачка Маріам Шенгелія виборола перемогу у Національному відборі Грузії. Утім, після цього на виконавицю посипалися гнівні коментарі та навіть прохання дискваліфікувати її. Річ у тому, що Маріам має доволі неоднозначні політичні погляди у Грузії. Спершу вона підтримувала Україну та виступала проти проросійської партії своєї країни "Грузинська мрія", а потім 2024 року різко змінила свою думку. Зокрема, знялася у роликах пропагандистської політичної сили й закликала голосувати за партію.

Маріам Шенгелія / Фото: instagram.com/eurovision

Водночас конкурсна пісня проросійської Шенгелії з назвою Freedom, що у перекладі "свобода" також викликала у грузинів неоднозначні емоції. Артистці дорікнули, що ця композиція повністю суперечить настроям суспільства, які боряться з російською владою. Своє розчарування вони висловили під дописами на офіційній сторінці в Instagram "Євробачення".

Свободу з вашою нинішньою владою? Звучить так політично

Якщо Маріам Шенгелія пропутінська, то чому вона співає про свободу, коли робить все протилежне? Я вважаю, що мають переглянути вибір представника Грузії та обрати іншого кандидата. Така ганьба

Чи є ця свобода у кімнаті з нами? Ви, напевно, знущаєтеся

Не забудь подякувати Бідзіну (проросійський експрем'єр-міністр Грузії – прим. ред.)

Нагадаємо, нещодавно представниці Мальти на "Євробаченні-2025" Міріані Конте заборонили виконувати її конкурсну пісню через вульгарний підтекст.

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