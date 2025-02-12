Скандал на "Євробаченні-2025": Ірландію представить співачка з піснею росіянки про радянського собаку

На "Євробаченні-2025" Ірландію представить співачка з піснею про радянського собаку, яку написала росіянка.

Так, нещодавно країна визначилася з представницею на міжнародному конкурсі. Від Ірландії до Базеля поїде співачка Emmy, яка за національністю є норвежкою, про що йдеться на офіційному сайті "Євробачення". Артистка представлятиме країну з піснею Laika Party. У композиції йдеться про радянського собаку Лайку, якого 1957 року вчені запустили у космос. Тварина не витримала польоту та загинула.

Композиція була написана у співавторстві. Її творцями стали сама Emmy, Ерленд Гуттулсруд Крістіансен, Хенрік Остлунд, Трулс Маріус Аарра та Лариса Вільданова. Особливу увагу привертає остання в цьому переліку. Зокрема, Лариса є росіянкою. Вона народилася в російській республіці Башкортостан, але нібито вже 20 років живе в Ірландії.

Лариса Вільданова та Emmy / Фото:instagram.com/larissa.tormey

Коли ірландці визначилися з представницею на "Євробачення", ця новина викликала шквал обговорення в Мережі. Чимало користувачів не підтримали рішення відправляти на конкурс пісню, однією з авторок якої є росіянка. До слова, Лариса хоча й не підтримує повномасштабну війну, однак просуває наративи, що прості росіяни ні в чому не винні, теж страждають та є жертвами режиму.

Нагадаємо, Україну цьогоріч представлятиме гурт Ziferblat, який переміг на нацвідборі з піснею Bird of Pray. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про колектив.

Читайте також: