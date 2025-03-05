Скандал на "Євробаченні-2025": Мальті заборонили виконувати пісню на конкурсі

Представниці Мальти на "Євробаченні-2025" Міріані Конте заборонили виконувати конкурсну пісню.

Вся справа в цензурі. Річ у тім, в композиції присутнє слово "kant". З мальтійської воно перекладається як "спів" та не має нічого образливого. А от англомовних єврофанів це неабияк стурбувало. Слово "kant" співзвучне з англійським сленгом "c*nt", яким в образливій формі називають жіночі геніталії.

Європейська мовна спілка (EBU) взялася за перевірку. Врешті, оргкомітет "Євробачення" заборонив Міріані Конте виконувати конкурсну пісню в Швейцарії в такому вигляді. Тож, Мальті доведеться або замінити слово "kant" іншим, або ж обрати нову композицію.

Міріана Конте

Представниця країни вже відреагувала на рішення EBU. Конте зізнається, що її неабияк це розчарувало, адже до подачі пісні лишається всього тиждень. Утім, вона рішуче налаштована все ж таки поїхати на "Євробачення-2025". Ймовірно, виконавиця змінюватиме трек.

"Я й шокована, і розчарована, особливо зважаючи на те, що в нас залишилося менше ніж тиждень до подачі пісні, я обіцяю вам: шоу продовжиться - Діва не впаде", - прокоментувала артистка.

Зазначимо, скандал довкола конкурсної пісні Мальти розгорівся в середині лютого. У композиції виявили згадку про жіночі геніталії у грубій формі. Британський мовник навіть оголосив, у разі виконання треку на "Євробаченні", виступ Мальти не зможуть пустити в ефір.

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