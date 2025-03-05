Скандал на "Євробаченні-2025": Мальті заборонили виконувати пісню на конкурсі

Композиція не пройшла цензуру.
Представниці Мальти на "Євробаченні-2025" Міріані Конте заборонили виконувати конкурсну пісню.
Вся справа в цензурі. Річ у тім, в композиції присутнє слово "kant". З мальтійської воно перекладається як "спів" та не має нічого образливого. А от англомовних єврофанів це неабияк стурбувало. Слово "kant" співзвучне з англійським сленгом "c*nt", яким в образливій формі називають жіночі геніталії.
Європейська мовна спілка (EBU) взялася за перевірку. Врешті, оргкомітет "Євробачення" заборонив Міріані Конте виконувати конкурсну пісню в Швейцарії в такому вигляді. Тож, Мальті доведеться або замінити слово "kant" іншим, або ж обрати нову композицію.
Представниця країни вже відреагувала на рішення EBU. Конте зізнається, що її неабияк це розчарувало, адже до подачі пісні лишається всього тиждень. Утім, вона рішуче налаштована все ж таки поїхати на "Євробачення-2025". Ймовірно, виконавиця змінюватиме трек.
"Я й шокована, і розчарована, особливо зважаючи на те, що в нас залишилося менше ніж тиждень до подачі пісні, я обіцяю вам: шоу продовжиться - Діва не впаде", - прокоментувала артистка.
Зазначимо, скандал довкола конкурсної пісні Мальти розгорівся в середині лютого. У композиції виявили згадку про жіночі геніталії у грубій формі. Британський мовник навіть оголосив, у разі виконання треку на "Євробаченні", виступ Мальти не зможуть пустити в ефір.
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